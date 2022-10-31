’Halk Kart’ın ekim ayı tutarları yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği ’Halk Kart’ın ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarından birisi olan ’Halk Kart’ın ekim ayı tutarları, uygulamadan faydalanan vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

7 bin 743 kişinin 150 TL, 3 bin 723 kişinin de 270 TL’lik bakiyeden faydalandığı Halk Kart uygulamasından, ekim ayında 11 bin 466 kişi faydalandı. Hesaplara ise toplamda 2 milyon 166 bin TL yatırıldı.