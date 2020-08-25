’Halk Kart’ın ağustos tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Halk Kart’ sahibi 11 bin 192 kişinin hesabına, ağustos ayı tutarı olan 1 milyon 301 bin 700 TL yatırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geliri olmayan 11 bin 192 vatandaşın kartlarına, 90 ve 160 liralık bakiyeleri yüklendi. Kart sahipleri, 1 milyon 301 bin 750 liraya ulaşan bu bakiyeyi, anlaşmalı olan bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabilecek.

Kent genelinde 220 civarı anlaşmalı marketten alışveriş yapan ’Halk Kart’ sahibi vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinden ulaşabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, ’Halk Kart’ ile hem vatandaşlara hem de esnafa desteğini sürdürüyor.