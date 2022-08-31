Halk kartın Ağustos ayı tutarları hesaplara yattı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarından birisi olan halk kartın Ağustos ayı tutarları, uygulamadan faydalanan vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

7 bin 556 kişinin 150 TL, 3 bin 399 kişinin de 270 TL’lik bakiyeden faydalandığı halk kart uygulamasından, Ağustos ayında toplam 10 bin 955 kişi destek aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, dar gelirli vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılarken destek olduğu projeden, aynı zamanda kendisinden alış veriş yapılan esnaf da faydalanıyor. Uygulama sayesinde, bu ay Mersinli esnafın kasasına toplam 2 milyon 51 bin 130 lira girmiş oldu.