banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!

Halk Kart ile Mersinli esnafın kasasına 26 ayda 33 milyon 406 bin TL girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2019 Ekim ayında başlattığı Halk Kart hizmeti ile Mersinli esnafın kasasına 26 ayda toplam 33 milyon 406 bin TL girdi. Esnaf, Halk Kart’ın kendilerine nefes aldırdığını vurgularken, kart sahibi vatandaşlar, anlaşmalı 360 yerel marketten alışveriş yaparak, hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de mahallesindeki esnafa katkı sağlıyor.

MERSİN 15.12.2021, 11:25
Halk Kart ile Mersinli esnafın kasasına 26 ayda 33 milyon 406 bin TL girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2019 Ekim ayında başlattığı Halk Kart hizmeti ile Mersinli esnafın kasasına 26 ayda toplam 33 milyon 406 bin TL girdi. Esnaf, Halk Kart’ın kendilerine nefes aldırdığını vurgularken, kart sahibi vatandaşlar, anlaşmalı 360 yerel marketten alışveriş yaparak, hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de mahallesindeki esnafa katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Kart, dar gelirli vatandaşlara destek olurken, yerel esnafa da gelir sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen Halk Kart hizmeti ile her ay vatandaşların mutfak masraflarına katkı sunuluyor. Hizmet kapsamında 2019 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına toplam 1 milyon 851 bin 890 TL, 2020 yılında 13 milyon 794 bin 160 TL, 2021 yılında ise 17 milyon 760 bin 360 TL para yüklendi. Son olarak 2021 yılının Kasım ayında ise 12 bin 625 kişinin hesabına toplam 1 milyon 614 bin 900 TL yatırıldı.

“Bu zor dönemde halkımıza da esnafımıza da destek vermek bizi mutlu ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, 13 ilçede toplam 360 yerel marketle anlaşma içerisinde olduklarını belirterek, “Halkımıza verdiğimiz desteğin yanı sıra zorluklar yaşandığı bu günlerde yerel esnafımıza da destek vermek bizi mutlu ediyor. Bizdeki başvuru kriteri vergi levhasının Mersin’de bulunması. Yerel esnafımızın kalkınmasından yanayız. Bu anlamda projemizi devam ettiriyoruz. Vatandaşımızın kartlarına yatırmış olduğumuz miktarlar yerel esnafımızın kasasında kalıyor ve bu sayede esnafımıza özellikle bu zor günlerde ciddi bir destek sağlamış oluyoruz” dedi.

“Her ay gelen 10-15 müşterim var, Halk Kart’larını getirip alışverişlerini yapıyor”

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesinde market işleten Müslüm Taşan, ekonomik olarak zor bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Allah razı olsun bu Halk Kartları vermiş belediyemiz, onlarla gelip alışveriş yapıyorlar. Bize de her ay iyi geliyor, güzel bir katkı sağlıyor. Her ay gelen 10-15 müşterim var, Halk Kart’larını getirip alışverişlerini yapıyor. Onlarla ödememizi yapıyoruz” diye konuştu.

“Küçük bakkallara, esnafa katkı olduğu için mutlu oluyoruz”

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesindeki market işletmecisi Nezir Ergin ise ürün etiketlerini bazen günlük bazen de saatlik güncellemek durumunda olduklarını belirterek, “Çünkü sürekli fiyat listeleri geliyor ve bunu da yapmak zorundayız. Zaman zaman yapmıyoruz, insanları düşünüyoruz. Elimizdeki malları eski fiyattan satıyoruz ama yeni aldığımız malları da mecburen yeni fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Cebinde parası yok, alışveriş yapamıyor. Bizim satışlar da ister istemez yarı yarıya düştü. Halk Kartla mesela o gün ciromuz 2 katına çıkıyor, mutlu oluyoruz. İhtiyaç sahiplerine verildiği için biz de mutlu oluyoruz. Sadece küçük bakkallara, esnafa katkı olduğu için de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halk Kart sayesinde toplu alışveriş yapabiliyoruz”

Merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesinde bakkal işleten Mehmet Ayata da artan fiyatlara ve Halk Kart desteğine değinerek, “Halk Kart sayesinde toplu alışveriş yapabiliyoruz. Bizim için de iyi” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8