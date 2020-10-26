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Hal Kart’ın Ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE 11 BİN 249 VATANDAŞIN YARARLANDIĞI HALK KARTIN EKİM AYI TUTARLARINI HESAPLARA YATIRDI. HESAPLARA YATIRILAN TOPLAM 1 MİLYON 301 BİN 860 TL’LİK TUTAR YİNE MERSİN ESNAFININ KASASINA GİRECEK.

MERSİN 26.10.2020, 12:17
Hal Kart’ın Ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 11 bin 249 vatandaşın yararlandığı Halk Kart’ın Ekim ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ayrım gözetmeden, titiz incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırdığı Halk Kartlar, yaşanan zorlu günlerde can suyu oluyor. Yurttaşlar, Halk Kart ile anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabiliyor. Ekim ayı için vatandaşların hesabına yatırılan toplam 1 milyon 301 bin 860 TL’lik tutar da ay içerisinde kentteki esnafın kasasına girecek.

Halk Kart ile Mersin’de dar gelirli yurttaşlar ihtiyacını karşılamaya esnaf da kazanmaya devam devam edecek.

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