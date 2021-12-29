Güvenlik görevlilerine istihdam becerileri programı düzenlendi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la gerçekleştirdiği protokol kapsamında bünyesine kayıtlı güvenlik görevlilerinin istihdam becerilerini geliştirecek çalışma düzenledi. Çalışmada, güvenlik görevlileri, bir firmanın insan kaynakları yetkilileri tarafından mülakata tabi tutuldu. Yaklaşık 80 adayın yararlandığı çalışmada; iş arayanlar hem teorik olarak bilgilendirildi hem de gerçek zamanlı mülakat etkinliğinden yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, istihdama katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü ile İŞKUR Hizmet Noktası yetkisini de alan Kariyer Merkezi, adayların istihdam becerilerini geliştirecek programlar düzenliyor.

Güvenlik görevlilerinin istihdam becerilerine katkı sunuluyor

Kongre ve Sergi Sarayında Kariyer Merkezine kayıtlı güvenlik görevlileri ile yapılan programda; mülakatta dikkat edilmesi gereken konulara değinildi. Ardından güvenlik görevlileri, bir firmanın insan kaynakları yetkilileri tarafından mülakata tabi tutuldu. Yaklaşık 80 adayın yararlandığı çalışmada; iş arayanlar hem teorik olarak bilgilendirildi hem de gerçek zamanlı mülakat etkinliğinden yararlandı. Bundan sonraki aşamada; önümüzdeki süreçte hangi adayların hangi sektörün beklentilerini karşılayarak istihdama katılacakları takip edilecek.

Diğer meslek grupları da sırada

Kariyer Merkezine kayıtlı adayların meslek gruplarına göre eğitimlerine ve mülakatlarına devam edilerek hem iş arama becerilerine katkı sunulacak hem de çalışabilecekleri potansiyel firmalarla iletişim sürdürmeleri sağlanacak.

Kariyer Merkezi; iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik rehberlik faaliyetlerinde standartları yükseltmek ve kurumlar arası iş birliğine dayalı projeleri hayata geçirmek üzere geçtiğimiz aylarda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile istihdam konusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de mesleki eğitimler konusunda iş birliği protokolleri imzaladı. Söz konusu protokoller Kariyer Merkezinin sunacağı hizmetleri hem arttırdı hem de çeşitlendirdi. İmzalanan iş birliği protokolü ile adaylar, İŞKUR Portalı üzerinde özel sektörün vermiş olduğu açık işlere resmi olarak yönlendirilebiliyor. İş arayanlar Kariyer Merkezi’ne gelerek, merkezde görevli personel aracılığı ile İŞKUR’da yapacağı işlemlerin birçoğunu gerçekleştirebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada; Kariyer Merkezi olarak pandemi süreci ile iş gücü piyasalarında yaşanan değişime adapte olurken, diğer taraftan hedef kitleye sunulan hizmetleri güncelleyerek teknolojik çözümlere odaklandıklarını vurguladı.