Gürsoy: "Birlikte başaracağız"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) 23 Aralık’ta yapılacak seçimlerde MTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Alper Gürsoy, "Hep birlikte başaracağız" dedi.

MTSO’da daha önce birçok kademesinde yönetici olarak bulunan ve yönetim kurulu üyeliği yapan Gürsoy, “136 yıllık köklü geçmişi, 30 bini aşkın üyesi ile Mersin ekonomisinin lokomotifi olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkan adayı olarak 115 meclis üyemiz ile birlikte kent ekonomisine yön vermek istiyoruz. Güçlü bir MTSO ve güçlü Mersin için birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Birleştirici, uzlaşmacı ve katılımcı yönetim"

Geçmiş dönemlerde Mersin Girişimci İş İnsanları Derneği ile Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği başkanlıkları görevi de yapan Gürsoy, “Daha önce görev aldığım makamlarda tüm siyasi görüşlere eşit mesafede durdum. Bugün göreve talip olurken de önce mevcut başkan adayları ile masaya oturup, Mersin için en iyi yönetim kurulunu kurmak adına uzlaşmacı bir yaklaşım içerisinde olacağım. Daha sonra siyaset, etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan katılımcı bir yönetim kurulu oluşturmak için kolları sıvayacağım. ‘Mersin’ ortak paydasında buluşmak isteyen tüm meclis üyelerimizle birleştirici, uzlaşmacı ve katılımcı bir yönetim oluşturacağız. Bu düstur ile çıktığımız yolda ilkelerimizi her türlü kazancın önünde tutacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

"Üreten komiteler, üreten meclis"

MTSO’nun ‘sivil toplum kuruluşu’ misyonunu daha da güçlendireceklerini söyleyen Gürsoy, “30 bini aşan üyemiz var. Ekonomimize sağladıkları katma değer ve oluşturdukları istihdamı düşünecek olursak, Mersin’e yön veren 30 bin kişiden söz ediyoruz. Onların refahı, Mersin’in refahı anlamına gelir. Üyelerimiz kalkınırsa Mersin kalkınır. Bu nedenle komitelerimiz ve meclisimizle birlikte, 30 bin üyemiz ve Mersin için üreteceğiz. Kamuoyunun karşısına 33 proje ile çıkacağız” dedi.

Odadan güç alan değil, odaya güç veren yönetim anlayışı

MTSO makamlarını nüfus ve güç kazanmak için kullanmayacak bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını vurgulayan Gürsoy, şöyle devam etti: "Odadan güç alan değil, odaya güç veren bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Bu doğrultuda ilk iş olarak odaya kayıtlı makam aracını satacak, oda kaynaklarını meclis üyelerimiz ve komitelerimizle birlikte yöneterek her üyemizin bu kaynaklardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. MTSO, yalnızca yönetim kurulu ve meclis üyelerinin değil, 30 bin üyenin sivil toplum kuruluşu olacak."