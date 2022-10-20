Gündoğdu Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuşuyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen ’Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtarlık Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ çerçevesinde, Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yapılacak muhtarlık binası temel atma töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yapılacak muhtarlık binası temel atma töreni Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen, askeri erkan, bürokratlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans sistemiyle ülke çapında düzenlenen törenlerin bir bölümüne katıldı. Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Ulusal, uzun yıllardır muhtarlık binaları olmadığını belirterek, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’nde bu binayı kendilerine kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Vali Pehlivan ile muhtarlık binası için yer tahsisi yapan Başkan Gültak’a teşekkür etti.

Muhtarlık binası arazisi Akdeniz Belediyesinden

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların çok önemli bir görev yaptığının altını çizdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla geçen hafta sonu muhtarları Erdemli Kızkalesi’nde bir otelde gerçekleşen kampta ağırladıklarını kaydeden Gültak, “Cumhurbaşkanlığımız tarafından ve Mersin Valiliğimiz himayesinde belediyemize ait arazimizi, Valilik Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı üzerinden Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı binası yapılmak üzere tahsis ettik ve bugün de binamızın temelini atmış oluyoruz” dedi.

“Mersin’de muhtarlara ayni destek sunan ilk belediyeyiz”

Muhtarların daima yanlarında olduklarını söyleyen Gültak, muhtarlıkların su, elektrik, telefon, internet giderleri için Mersin’de ilk kez ayni destek sunan belediye olduklarını vurguladı. “Tabi biz başlayınca diğer muhtarlarımız da talep etti ve diğer belediyeler bu desteği sunmaya başladı” diyen Gültak, “Bu ay içinde de muhtarlarımızın çeşitli giderleri için ayni desteğimizi gerçekleştireceğiz. Gündoğdu’da muhtarlık binası yanında taziye evimiz var. Bu binamızda da Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliğinde, Mersin’in ilk ‘Bilim Merkezi’ni kuracağız. Akdeniz’de yaşayan tüm çocuklarımız bilim merkezinden faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde aynı anda 100 muhtarlık binasının temeli atıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da törende yaptığı konuşmasında, 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde temel atma töreni gerçekleştiğini anlattı. Pehlivan; “Büyükşehirlerimizde toplamda 100 muhtarlık binasının temeli, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde atılıyor. Akdeniz’de Gündoğdu Mahallesi’nin yanı sıra, Mezitli ve Silifke ilçelerimizde de birer muhtarlık binasının temeli atılıyor. Aynı zamanda Ankara’da ilk defa bir muhtarlar konuk evi tesis edildi ve binanın açılışı da Cumhurbaşkanımız tarafından yapılıyor. Bu çalışmaları himaye eden Cumhurbaşkanımıza, ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlar evi ve muhtarlık binası sayısının arttırılması noktasında desteklerinden dolayı da İçişleri Bakanlığımıza ve Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.