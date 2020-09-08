Gültak ve Tarhan bir araya gelerek fikirleri paylaştı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret etti. Buluşmada başkanlar, iki belediyenin yürüttüğü bazı proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Gültak, Başkan Tarhan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Buluşmada, belediye başkanlarının birlikte, uyum içinde çalışmalarının kent için önemi vurgulandı.

“Başkanların birlikte çalışması, kentimiz ve memleketimiz için önemli”

Tüm belediye başkanlarının Mersin’in yararına ve parti ayrımı gözetmeksizin çalıştığını vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, “Ağabeyim olan Neşet Tarhan, yıllardır başarılı bir şekilde belediye başkanlığını yürütüyor. Merkez ilçe belediye başkanlarının birlikte çalışması kentimiz için son derece faydalı. Hepimiz 5 yıllığına seçildik. Kendi ilçelerimizde başarılı işler yapmak istiyoruz, projelerimiz var. Birlikte çalışmak memleketimize fayda verir. Ben de kendisini, tecrübelerinden faydalanmak amacıyla ziyaret ettim. Aynı zamanda çok güzel bir hizmet binası olduğunu biliyorduk. Binamızı görme fırsatımız da oldu. Sergilediği misafirperverlik için başkana teşekkür ederim” dedi.

“Hepimizin ortak derdi ve paydası Mersin”

Mezitli Belediye Başkan Tarhan ise belediye başkanlarının birlikte hareket etmesinin, Mersin’in yararına olduğuna dikkat çekerek, “Göreve yeni geldiğinde Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunmuştuk. Ziyaretimizde, kentimizin daha da gelişmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştuk. Hepimizin ortak derdi, sorunu ve amacı Mersinimizdir. Büyükşehir Meclisimizde de bir araya geliyor, olan biteni paylaşıyoruz. Siyasi düşünceniz ne olursa olsun, birlikte hareket etmek durumundasınız” diye konuştu.

“Birlikte hareket ediyoruz”

Dünyayı etkisi altına alan korna virüs ile birlikte pek çok anlayışın değiştiğine de işaret eden Tarhan, “Artık eski siyaset biçimi değişti. Artık bu korona virüsten sonra her şey değişecek diye düşünüyorum. Her şey güzel anlamda değişecek diye temenni ediyorum. Bu güzelliğin siyasete de tabii ki yansıması gerekir. Biz bunun örneğini sergiliyoruz. Zannediyorum gerek Gültak gerekse ben hiçbir ayrım yapmaksızın, farklı partiler değilmiş gibi beraber hareket ediyoruz. Bunun artık herkese örnek olması gerek Türkiye’de ve böyle yürümesi gerekir. Çünkü seçimler gelir biter. Seçimden sonra hepimiz halk adına hizmet eden kişiler oluruz. Sayın Gültak, kazandı ve çalışmaları iyi bir şekilde de götürüyor. Birlikte Mersin için güzel şeyler yapacağız. Kendilerine nazik ziyaretleri ve uyumlu çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediyesi hizmet binasını da gezen Başkan Gültak, binayı çok beğendiğini dile getirdi. Ziyarette Tarhan, Gültak’a Soli Pompeiopolis sütunlarının resmedildiği anı tabağı hediye etti.