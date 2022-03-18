banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Gültak: "Söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şevket Sümer Mahallesi 156. Cadde üzerinde hizmete açılan banka şbesini ziyaret ederek, "Bankanın açılmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Vatandaşlarımız banka işlemleri için bir ya da iki vasıta ile başka yerlere gidiyordu. Artık buna gerek yok. Bizler söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

MERSİN 18.03.2022, 17:23
Gültak: "Söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şevket Sümer Mahallesi 156. Cadde üzerinde hizmete açılan banka şbesini ziyaret ederek, "Bankanın açılmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Vatandaşlarımız banka işlemleri için bir ya da iki vasıta ile başka yerlere gidiyordu. Artık buna gerek yok. Bizler söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesi, merkez kırsal ayrımı yapmadan ilçenin her köşesine hizmet götürmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırabilmek adına yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Şevket Sümer Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların bankacılık iş ve işlemleri için kent merkezine inmek zorunda kalmalarının önüne geçmek için aylar önce kolları sıvayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve beraberindeki heyet, Şevket Sümer Mahallesi’nde hizmete açılan bankanın müdiresi Zekiye Güler’i ziyaret etti. Başkan Gültak, "Daha önceleri talimatlarla kepenklerin kapandığı 156. Cadde üzerinde banka şubesinin açılmasına vesile olduğumuz için bizler gurulu ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Burada sürekli kavga ve moral bozukluğu vardı"

Başkan Gültak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Önceleri burası olayların, kavgaların olduğu, esnafın iş yapamadığı bir yerdi. Bugün evlatlarımız da artık daha bilinçli ve şu anda onlar okuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli yerlerine gelecekler. Sokaklardan özgürce geçebiliyorlar. Burada barış yoktu. Sürekli kavga ve moral bozukluğu vardı. Bugün bu sokaklarda, caddelerde annelerimiz, bacılarımız, çocuklarımız rahatlıkla geziyor" diye konuştu.

"Bu bankaya sahip çıkmalarını istiyoruz"

Başkan Gültak, "Buralara verdiğimiz hizmetleri biliyorsunuz. Özellikle burada bir banka şubesi olması hususunda ısrarcı olduk ve çok şükür açılmasına vesile olduk. Buradan Lütfi Elvan Bakanımıza, bankanın genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Şevket Sümer, Güneş, Hal ve civar mahallelerde oturan esnafımıza da bu bankaya sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu, buranın ne kadar normalleştiğinin bir göstergesidir. Önemli psikolojik ve sosyolojik bir etkinin olacağına inanıyorum. Çünkü insanlar burada rahat gezemiyordu. Caddenin bugün ne kadar rahat olduğunu görüyorsunuz. Herkes çok mutlu" şeklinde konuştu.

"Söylediklerimiz hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

Mersin için ’barış kenti’ denmesine rağmen daha önce sokakların aynı şekilde olmadığını ifade eden Başkan Gültak, şöyle devam etti; "Şimdi burada huzur var. Yani bunlar sözle olmuyor. Bizler söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şevket Sümer Mahallesi’nde şimdi rahat rahat esnafı gezeceğiz. Kadınlarımız akşam saatlerinde burada rahatlıkla alışveriş yapıyorlar. Bu işler icraatla oluyor. O icraatlardan bir tanesi de arkamızda duruyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli bankalarından birinin şubesini buraya getirdik. Çünkü buradaki esnafımız, emeklimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, para çekmek için, kredi kullanmak için çarşıya bir ya da iki vasıta ile gidiyordu. Artık buna gerek yok. Bankaları burada. Onlara hizmet vermek isteyen memurlarımız burada. Şevket Sümer başta olmak üzere tüm mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun."

"Hani insanlar mağdur olacaktı?"

Başkan Gültak özellikle barış, kardeşlik ve sevgi yolunda yaptıkları atılımların hızla ilerlediğine vurgu yaparak, "Bildiğiniz gibi Çay Mahallesi’nde TOKİ konutlarımız bitti. Yavaş yavaş vatandaşlarımız ile görüşmeler başlıyor. Barış Mahallesi’nde TOKİ çalışmalarımız ortada. Hani yapılmayacaktı? Hani insanlar mağdur olacaktı? Akdeniz Belediyesinde ilk kez yaptıklarımız karşısında ezilen insanlar hep yalan söylüyor. Barış Mahallesi’nde müteahhit şantiyesini kuruyor ve yakında temel de atılacak. Çay Mahallesi’ni değiştirdik. Barış Mahallesi’ni değiştireceğiz. Yakında Turgut Reis Mahallesi’ni de değiştireceğiz. Buradaki mahallelerimiz ilgili de çok güzel planlarımız var. Dolayısıyla biz ne söylediysek hepsini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız için huzurlu bir ortamı sağladık. İnsanlar huzurlu, rahat. Kimse ayrıştırılmıyor. Birçok ilki gerçekleştirdik. Bunlar da bizim farkımız olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan banka şubesinin ardından esnafı da ziyaret ederek, sorun, talep ve önerilerini dinledi; vatandaşlarla sohbet etti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19