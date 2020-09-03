Gültak: “Şehit ailelerimizin başımızın üstünde yeri var”
AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET MUSTAFA GÜLTAK, BELEDİYE TARAFINDAN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ KAPIZLI YAZ KAMPINA GÖNDERİLEN ŞEHİT AİLELERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU. GÜLTAK, “ŞEHİT ANNELERİMİZ, YAKINLARI İLE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ 3 GÜN BOYUNCA KAMPA GİRDİLER. ŞEHİT AİLELERİMİZİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR. HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKLAR” DEDİ.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye tarafından Silifke ilçesindeki Kapızlı yaz kampına gönderilen şehit aileleri ve engelli vatandaşlarla buluştu. Gültak, “Şehit annelerimiz, yakınları ile engelli vatandaşlarımız 3 gün boyunca kampa girdiler. Şehit ailelerimizin başımızın üstünde yeri var. Her şeyin en güzeline layıklar” dedi.
Başkan Gültak, Başkan Yardımcısı Gökmen Akyürek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna ile birlikte, ücretsiz kampa gönderilen şehit anneleri, şehit eşleri, çocukları ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilenen Gültak, ebru çizimi, makrome, ahşap ve taş boyama, takı-tasarım kursları ile farklı ve renkli etkinliklere de eşlik etti. Buluşmada, vatan toprağı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitler dualar edildi.
“Şehit ailelerimiz, her şeyin en güzeline layık”
Ziyareti hakkında değerlendirme yapan Başkan Gültak, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın destek ve katkılarıyla Silifke’de bulunan kampların Akdeniz sakinlerine açıldığını belirterek, “Bugün de şehit ailelerimizle birlikte böylesi güzel bir ortamda bir aradayız. Şehit annelerimiz, yakınları ile engelli vatandaşlarımız burada 3 gün boyunca kampa girdiler. Konuklarımız, gönüllerince eğlenip, farklı etkinliklerle tatilin keyfini çıkardılar. Şehit ailelerimizin başımızın üstünde yeri var. Her şeyin en güzeline layıklar. Onlar için elimizden gelen her türlü hizmet ve projeyi sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Gültak, ilerleyen haftalarda sadece engelli vatandaşları kampa göndereceklerini, sonrasında da hayatında hiç tatil yapmamış, belki denize bile gidememiş 65 yaşını geçmiş çiftleri kampa yollayacaklarını belirtti. Gültak, “Devletimizin imkanlarından tüm insanlarımızın faydalanmasını sağlayacağız” dedi.
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