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Gültak: “Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor”

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesinde bulunan taziye evinin alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis ettiklerini belirterek, mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği sağlık hizmetini mart ayından itibaren almaya başlayacakları müjdesini verdi.

MERSİN 22.02.2022, 14:59
Gültak: “Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor”

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesinde bulunan taziye evinin alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis ettiklerini belirterek, mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği sağlık hizmetini mart ayından itibaren almaya başlayacakları müjdesini verdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, yeniden hız verdiği mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Özgürlük Mahallesi sakinleriyle buluştu. Gültak’a, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Özgürlük Mahallesi Muhtarı Ömer Erguvan da eşlik etti.

“Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip, 2 doktorlu aile hekimliği kurasına eklenecek”

Gültak, burada yaptığı değerlendirmede, Özgürlük Mahallesinin Çay, Çilek ve Hal mahallelerinin arasında kalmış bir yerleşim alanı olduğuna dikkat çekti. Gültak, “Burada yaşayan anneler, yıllarca çevre mahallelerdeki sağlık ocaklarına gitmek, çocuklarını oralara götürmek zorunda kalmış. Nereden bakarsanız arada 1,5-2 kilometre mesafe var. Tabi bunun yazı var, kışı var. Düşünün bir anneyi, çocuğu ateşlenmiş, 2 kilometre yürüyecek, çocuğunu doktora muayene ettirecek, ilacını alacak ve evine dönecek. Bu büyük bir zorluk” dedi.

Başkan Gültak, bugüne dek birçok kişinin, mahallede sağlık ocağı yapılacağına dair sözler verdiğini belirterek, “Bizler de seçildiğimizde bunun sözünü verdik. Uzun zaman araştırdık. Maalesef imar sıkıntılarından kaynaklı yer bulamadık. O zaman ‘şu anki taziye evimizin alt katını yeniden düzenleyelim’ dedik ve konuyu Sağlık Müdürlüğümüz ile görüştük. Aile hekimliğinin yapılabilmesi için belli standartlar var. Biz de bu standartlara göre binayı bitirdik. Şimdi aldığım bilgiye göre bina 1 hafta içinde bitiyor. Sağlık İl Müdürümüz ile de konuyu görüştüm. Hızlı şekilde buranın Sağlık Müdürlüğüne bilabedel tahsisini yapacağız. Onlar da önümüzdeki mart ayında 2 doktorun hizmet vereceği şekilde aile hekimliği kurasına koyacaklar. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde de sağlık ocağımızı mahalle sakinlerinin hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.

“12 dönüm üzerinde bir parkı Özgürlük Mahallemize kazandırdık”

Özgürlük Mahallesinde park ve yeşil alan sıkıntısı olduğunu da kaydeden Gültak, “Devlet Demiryollarından kiraladığımız yerle birlikte 12 dönümün üzerinde bir alanı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vasıtasıyla mahallemize kazandırmış olduk. Spor ve dinlenme alanlarından mescidine kadar çok güzel bir park oldu. Parkın asfaltı ve altyapısı da değişti. Kadınlar ve çocuklarımız memnun. Nihayetinde 12 dönümlük bir araziyi Özgürlük Mahallemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

“Üç yılda söz verdiğimiz büyük projelerin çoğunu tamamladık”

Seçimlerin üzerinden geçen 3 yılda büyük projeleri tamamladıklarını da vurgulayan Gültak, “Çay Mahallesinde TOKİ inşaatı bitti. Tahmin ediyorum 2-3 hafta içinde de hak sahipleri ile görüşmeler başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un programının da uygun olduğu bir tarihte Barış Mahallesinde TOKİ projesinin temelini atıyoruz. Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili projede hızla ilerliyoruz. Aquaparkı, yarı olimpik havuzu, aşevi ile Mersin’in en güzel gençlik merkezlerinden biri olacak Yılmaz Güney Parkı bitmek üzere. Kalan projeleri de 2 yıl içinde bitireceğiz. Böylelikle Akdeniz’de yaşayan özellikle Kürt, Arap ve Yörük kardeşlerimize verdiğimiz sözlerin de çoğunu yerine getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Muhtar Erguvan da mahalleye kazandırılan ve yapılmakta olan hizmetler dolayısıyla Başkan Gültak, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine teşekkür etti; devam eden hizmetlerin tamamlanmasını tüm mahalle olarak sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Ziyaretinin sonunda Gültak, mahalle sakinleri ve esnafı ziyaret etti, karşılaştığı küçük çocukları da hediyelerle sevindirdi.

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