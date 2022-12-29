Gültak: "Nebi Eyüp Türbesini yenileyerek, daha kullanışlı hale getirdik"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yenileme ve tadilat çalışmaları tamamlanan Nebi Eyüp Türbesini ziyaret ederek, "Özellikle Arap Alevi kardeşlerimiz için önemli olan türbemizi yenileyerek, daha kullanışlı bir hale getirdik" dedi.

Mahmudiye Mahallesinde bulunan türbede yapılan çalışmaları inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, bakımsızlık nedeniyle türbenin harap hale geldiğini, bu durumun da vatandaşları üzdüğünü söyledi. Başkan Gültak, "Türbemiz, özellikle Arap Alevi kardeşlerimiz için önemli bir mekan. Gadiri Hum bayramını burada kutluyor, kurban kesiyor, kazanlarını kaynatıp, ibadetlerini burada gerçekleştiriyorlar. Peki, biz ne yaptık? Öncelikle türbenin tüm bakımını

tamamlayıp yalıtımlarını bitirdik. Zira yağmur yağdığında içeriye akıyordu. Türbe ve çevresinin zemini kötü durumdaydı, taş, toprak, çamur içindeydi. Türbemiz şimdi ise çok güzel ve temiz bir zemine kavuştu. Hemen yan tarafta da kurban veya adak kesmek isteyen vatandaşlarımız için yerler hazırladık" ifadelerini kullandı.

"Taziyeler için de kapalı bir yer yaptık"

Türbenin ön tarafında ise bayram günlerinde kesilen etlerin kaynatılacağı, yemeklerin hazırlanacağı alanlar kazandırdıklarını kaydeden Başkan Gültak, "Türbenin arka tarafında da kapalı bir mekan yaparak, taziyelerin rahatlıkla yapılacağı bir mekan elde etmiş olduk. Dolayısıyla, göreve geldiğimizde türbesi bakımsız, yerleri çamur ve taş içinde, etrafında koruma demirlerinin olmadığı Nebi Eyüp türbemiz, bugün güven içinde ibadet yapılabilecek hale geldi. Yenileme çalışmasını bitirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Arap Alevi kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Tabi yenilediğimiz başka türbelerimiz de var ama kentin ortasında kendi haline bırakılmış, viraneye dönüşen

türbemizin böylesi güzelleşmesi beni mutlu etti. Tüm Arap Alevi kardeşlerimize saygılarımı sunuyor, türbemizi bayramlarda ve diğer farklı ibadetlerinde gönül rahatlığıyla kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.

"Çağrımıza sadece Başkan Gültak yanıt verdi"

Mahmudiye Mahalle Muhtarı Fahri Kuşçu ise konuşmasında, Nebi Eyüp Türbesi’nin, mahalle sakinleri adına çok özel bir önem ve anlama sahip olduğunun altını çizdi. Kuşçu, “Türbemiz, daha önceleri gerçekten çok bakımsız ve kötü bir durumdaydı. Ziyaretimizin yenilenmesi için birçok kez diğer belediye başkanlarıyla da görüştük. Ama sağ olsun Başkanımız Gültak, talebimize yanıt verdi ve türbemizle yakından ilgilendi. Ziyaretlerin yanı sıra türbemizde bir taziye yeri de kazandık. Mahmudiye, Barış, Bahçe ve diğer yakın mahalle sakinleri taziyelerini bu alanda kabul edebilecek. Türbemizi, içini ve etrafını tamamen yenileyen Akdeniz

Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a ve ekibine şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.