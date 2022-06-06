Gültak: "Mersin’i lojistik üssüne ve güçlü bir liman şehrine çevirmenin temelini atıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ana konteynır aktarma limanı ile birlikte Mersin Limanı’nın daha da büyüyeceğini, ülke ve kent ekonomisine katkısının da 4 kat artacağını belirterek, "Bir liman şehri olan Mersin’i büyütmek istiyorsak öncelikle Akdeniz’i yapılandırmamız lazım. Akdeniz’i yapılandırmadan bu limanı da yapamayız. İşte biz, bu şehri bir lojistik üssüne ve dünyanın en güçlü liman şehrine çevirmek için uğraşıyor, bugünden bunun temellerini atıyoruz” dedi.

Akdeniz Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında, bazı meclis üyelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilgili görüşlerini, öneri ve bazı eleştirilerini dinleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Yoğun çalışmalarımız sonucu, 2021’in Ocak ayında Mersin’in tarım görüşü bakanlığımızdan geldi. Yaklaşık 1 buçuk yıl oldu. Kanun, ‘2 yıl içinde tarım görüşü ile ilgili işlem yapmazsanız görüş iptal olur’ diyor. Mersin Büyükşehir 1 yıl bekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve imar komisyonu üyelerine ulaştım; ‘Bir yıl geçti, bunu 1 yıl içinde yapmazsanız görüş gidiyor’ dedim. Bunun üzerine biraz hızlanıldı. Deli Çay’a kadar olan bölümde 1/5.000’lik bitirdiler. Tahmin ediyorum şu an askı sürecinde ve itirazlar değerlendiriliyor. Bu süreçten sonra, Deli Çay’a kadar olan bölüm bize gelecek, binliğini yapacağız. Büyükşehir bünyesinde olduğu için temas halindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz. İmar konusunda hakikaten koordineli çalışıyoruz. Bir-iki ay içerisinde de tahmin ediyorum Deli Çay’dan Nacarlı’ya kadar olan bölümde 5000’lik, Büyükşehir Meclisine gelir diye hesaplıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Hali’nden Nacarlı’ya paralel bir yol da planlanıyor

Başkan Gültak, ayrıca Mersin Halinden başlayan ve Nacarlı’ya kadar giden D-400 Karayoluna paralel bir yolun da söz konusu olduğunu belirterek, “Bu da hem hal esnafını hem sanayiciyi rahatlatacak. Yani D-400’e inmeden otobandan inen bir arkadaşımız, direkt halden Nacarlı’ya kadar, organize sanayinin içine kadar girecek. Ya da organize sanayiden çıkan bir arkadaş, D-400’e inmeden şehir içine hiç uğramadan gelebilecek. Bu yol da o uygulamaların içinde var. Bu yol şehrin kaderini değiştirecek projelerden biri. 5 binliği ve binliği bitirecek, binliği esnasında biz 18 uygulamasını yapacağız, kamulaştırmaları azaltacağız. Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde bir yol. Ama biz bugün o sözü verdik, işlem yavaş gittiği için bir şey söyleyemiyorum ama ben burada olduğum sürece, bir şekilde iktidara da o yolu önümüzdeki dönemde Karayolları bünyesine aldırıp, Karayolları tarafından yapılmasını sağlayacağız. Çünkü Büyükşehirin imkânları ile o yolu yapmak kolay değil” şeklinde konuştu.

“Şehrin kaderini değiştirecek önemli projeler”

Sözlerini, “Hem sanayicilerimiz hem Mersinliler merak etmesin” diyerek sürdüren Başkan Gültak, “Bütün bunlar kritik, bugüne dek 1 milim ilerlememiş sorunlar. Buraya yeni yatırımcılar geldiğinde istihdam oluşur. Bu istihdamdan yöre insanları faydalanacak. Şehrin kaderini değiştirecek çok önemli projeler. İlerliyoruz; Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte daha da hızlandık. Kendi dönemimizde 5 binlik ve binlikler biter, projenin daha da ilerlemiş olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

“Karaduvar’ın kentsel dönüşümü için desteğe hazırız”

Başkan Gültak, 1/5000 ölçekli nazım imar planı çerçevesinde etrafı ticari alan, fabrikalar veya antrepo dolmuş bazı yerleşim yerlerinde bulunan mevcut konutların, söz konusu nazım imar planında halen konut olarak korunduğu, bu durumun da gelecekte sıkıntılara neden olabileceği yönündeki eleştiriye de yanıt verdi. Sözlerine, “Geçmişten kaynaklı birçok yapı stoku var. İnsanları ne yapacağız? Bunu Karaduvar bölgesinde yaptılar” diyerek devam eden Başkan Gültak, şöyle devam etti; "Bazı meclis üyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesinden bazı meclis üyeleri oraya gidip basın açıklaması yaptı. Karaduvar’ın üstü ve içinde, dibinde ne var? Enerji sahası ve petrol sahaları ile evlerin arasında 100 metre bile yok. Hepsi de sanayi ve enerji sahası. Ben vatandaşı da haklı gördüm. Bizzat Akdeniz Belediyesi olarak 1/5000’liğe itiraz ettim, ‘Hayır’ dedim, ‘Burada konut kalacak’ dedim. Mersin Büyükşehir Belediyesi çünkü 1/5000’liği yapan. Şunu çözmek zorundasınız, oradaki konut sahiplerini, ‘kentsel dönüşümle, sizi mağdur etmeden şuraya taşıyorum’ sözünü veriyorsa Büyükşehir, hemen yapalım. Ama siz bu insanları taşıyamıyorsanız şu olacak; yarın bir gün o binası yıkıldığında vatandaş yenisini yapamaz, çünkü ruhsat veremeyeceksiniz.”

“Bu şehrin önü ancak kentsel dönüşümle açılabilir”

Mersin Limanı Ana Aktarma Konteynır Limanı ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Başkan Gültak, öncelikle otoban yolları ve demiryolu bağlantı hatlarının yapılması gerektiğinin altını çizdi. Teknolojiye ayak uydurmak gerektiğini vurgulayan Gültak, “Almanya’nın Hamburg Limanı önemli bir liman. Deniz olmadan liman yapmışlar. İki büyük nehir üzerinden denize açılıyorlar, Avrupa ve dünyanın en büyük liman trafiğini oluşturuyorlar. Bizde ise her taraf deniz. Tabi o limanların etrafında hiç konut yok” dedi.

“Limanı büyütelim ama lojistiği, sanayi alanı nerede?”

Başkan Gültak; Mersin’in bir liman şehri olduğunu tekrar vurguladığı açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu liman şehrini büyütmek istiyorsak, bizim Akdeniz’i yapılandırmamız lazım. Akdeniz’i yapılandırmadan bu limanı da yapamayız. İçimizde iş insanları var. Deseler ki ’gel limanı yap’, yapmazsınız. Neden? ‘Ben limanı yapayım da arkası nerede? Lojistiği yok, sanayi alanı yok’ diye sorarsınız. İşte kentsel dönüşüm bu yüzden önemli. Bu şehrin önü kentsel dönüşümle açılabilir. Bunları ben 1 buçuk yıl önce Büyükşehir Belediye Meclisinde söyledim. ’Sadece Akdeniz Belediye Başkanının, sadece bakanlığın mücadelesi ile olmaz’ dedim. Hep birlikte, topyekun, sizlerin de yanımda durarak kentsel dönüşüme destek vermeniz gerekiyor.”

“Çay Mahalleli vatandaş, 1 milyon liralık daireyi 350 bin liraya almış olacak”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, geçen haftalarda Çay Mahallesi’ndeki toplu konutları ziyaret ettiğini kaydeden Başkan Mustafa Gültak, “Bugün mahallede 100 metrekare evi olan bir vatandaşın, 120 ila 150 bin TL fark ile 100 metrekare ev alma şansı var. Bugün o evi satmaya kalksa 1 milyon liraya rahatça satabilir. Maliyeti ne vatandaşa? 300 bin, 350 bin TL. Parası mı yok? 15 yıl vade. 750 lira ile 1350 lira gibi kira öder gibi o evlere sahip olacaklar. Vatandaş, mahallede ortaya çıkan getiriden de faydalanmış oldu. Vatandaşları mağdur etmeden, onların lehine buraları dönüştürürsek ana aktarma konteynır limanına sahip oluruz. Başka türlüsü mümkün olmaz, hayalde kalır. Konuyu Cumhurbaşkanımız ile görüştüğünü ve ana aktarma limanının kesinlikle Mersin’de yapılacağını Bakanımız da bizleri ziyaretinde söyledi. Fakat şehir buna hazır değil. Şehri hazırlayacağız. Çay Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi bunun önemli bir ayağıdır" diye konuştu.

“Mersin’i güçlü bir lojistik üssüne çevirmenin temellerini atıyoruz”

“Amacımız siyaset değil, oluşacak rantı vatandaşın lehine çevirmek” diyen Gültak, “Karşılığında da açılacak arazilerde zaman içinde sanayi, lojistik alanları ile Mersin Limanımızın önünü açmaktır. Böylelikle Mersin Limanı’nın ülkemiz ve kentimiz ekonomisine katkısı 4 kat daha büyüyecek. İlimizde çok ciddi bir istihdam imkanı da oluşacak, kısacası herkes faydalanacak. Şehrimizin kaderini değiştirecek bir hamledir. Bu şehri bir lojistik üssüne ve dünyanın en güçlü liman şehrine çevirmek için uğraşıyor, bunun temellerini atıyoruz” dedi.