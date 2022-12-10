Gültak: "Mersin çok güzel bir su sporları merkezine sahip olacak"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi’nin imarının hazır olduğunu ve fizibilite raporlarının bittiğini belirterek, "Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bey imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderildi. Çok yakın bir tarihte, onayı alındıktan sonra Ulaştırma Bakanlığımız tarafından açık bir ihale ile projemizin ihalesine geçilecek. Tamamlandığında Mersin çok güzel bir su sporları merkezine sahip olmuş olacak" dedi.

Gültak, Kültür Mahallesi esnaflarıyla bir araya gelerek, kamuoyunda gündeme gelen ’Çamlıbel Su Sporları Merkezi’ ile ilgili bilgilendirme yaptı. Esnafların ve vatandaşların yanlış bilgilendirildiğini kaydeden Gültak, kilometrelerce sahili olan bir kentte su sporları merkezinin olmadığını, gerçekleştirecekleri proje ile bir ilke daha imza atacaklarını söyledi. Proje hakkında bilgi veren Gültak, yaklaşık 13 bin metre kare kapalı alana sahip olacak, bazı yelken şampiyonalarının da olacağı, insanların oturup sohbet edeceği alanların olduğu, Çamlıbel’e eski canlılığını getirecek bir proje gerçekleştirileceğini belirtti. Gültak, "Birilerinin bahsettiği gibi yüksek binaların olması, otelin olması söz konusu değil. Biz buranın imar çalışmalarını yaparken, Şehir Plancıları Odası Başkanımız, Mimarlar Odası Başkanımız ve bir çok STK ile görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Hatta buradaki yapılan imar planlarını Büyükşehir Belediye Başkanına göstermemize rağmen, bugün bu kavgalar devam ediyor. Buradaki yoğunluk 0.2’dir. Buradaki yapılacak olan binaların maksimum yüksekliği 7.5 metredir ve en fazla yapılacak kapalı alanın da 13 bin metre kareyi geçme ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

"Projenin imarı hazır, fizibilite raporları bitti"

Projenin imarının hazır olduğunu ve fizibilite raporlarının bittiğini aktaran Gültak, "Proje, Ulaştırma Bakanı Adil Bey imzasıyla Strateji Daire Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Orada ise yap-işlet-devret modeli ile İzmir’deki bir liman, Aydıncık’ta ki bir liman bir de Çamlıbel Su Sporları Merkezi ve Tekne Barınakları olarak ihaleye çıkma konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığından izin isteniyor. Çok yakın bir tarihte Cumhurbaşkanlığından onayı alındıktan sonra Ulaştırma Bakanlığımız tarafından açık bir ihale ile projemizin ihalesine geçilecek. Bu ihale aşamasında da buradaki yapılacak olan projeler de ortaya çıkacak" diye konuştu.