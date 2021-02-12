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Gültak, mahalle gezilerini sürdürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her hafta salı ve cuma günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Civanyaylağı, Bekirde Dikilitaş ve Akdam mahallelerine konuk oldu.

MERSİN 12.02.2021, 15:12
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Gültak, mahalle gezilerini sürdürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her hafta salı ve cuma günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Civanyaylağı, Bekirde Dikilitaş ve Akdam mahallelerine konuk oldu.

AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı yöneticileri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile muhtarların katıldığı ziyaretlerde vatandaşlara hitap eden Gültak, hem belediyenin bu mahallelere sunduğu hizmetleri anlattı, ayrıca yakın zaman içinde yapılacak çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Sıcak karşılama nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gültak, “Her salı ve cuma mahallelerimizdeyiz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla, muhtarlarımızla geziyoruz, neler yaptığımıza bakıyoruz. İhtiyaç ve talep varsa onları kayıt altına alıyor ve planlıyoruz. Yerinde tespit çok önemli. Bunu yaptığınız zaman birçok şeyi net olarak görüyorsunuz” dedi.

Civanyaylağı’na sunulan hizmetler

Civanyaylağı’nın, göreve geldiklerinde ilk ilgilendikleri ve hizmet götürdükleri mahallelerden biri olduğunu kaydeden Gültak, “Geçen yıl epey bir asfalt kaplama çalışması yaptık. 3 bin 839 ton asfalt döktük. Şu gördüğünüz ana yolların ve sokakların asfaltı bizim dönemimizde yapıldı. Bin 145 metreküp bordür çalışması yapıldı. Ayrıca muhtelif sokaklarda bin 15 kilometre kilittaşı, 335 metrekarenin üzerinde de karo çalışması yapıldı. Mahallenin ilkokulunun çatısı ile ihtiyaç sahibi bazı vatandaşlarımızın evleri yenilendi. Mahallemizde, ’Hoş geldin bebek’ projesi ile 4 ailemize, kırtasiye desteği ile 10 ailemize ulaştık. Ayrıca 10 ailemize devam sütü desteği verdik” diye konuştu.

“Bu bölge, kesme gül üretiminde Türkiye’de ikinci sırada”

Civanyaylağı, Bekirde, Akdam ve Dikilitaş mahallelerini bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Gültak, bu mahallelerin kesme gül üretiminde Türkiye’de çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti. Sözlerini, “Pandemi olmasaydı, 2020 yılı içerisinde güzel bir gül festivali düzenlemeyi planlamıştık” diyerek sürdüren Gültak, “Bakınız, Karaduvar Mahallemizde Balık Festivali düzenledik. Sadece iki gün içinde, farklı kentlerden, hatta farklı ülkelerden gelen 50 bin insanımız bu festivalimizi ziyaret etti. Festivalimiz gerçekten büyük ses getirdi. Kazanlı, Karaduvar ve Adanalıoğlu bölgesinde biber fuarı, burada da gül festivali düzenlemeyi planlamıştık. Çünkü eminim ki, Türkiye’de kesme gülde ikinci ilin Mersin olduğunu kimse bilmiyor. Bu sene hayat normale dönerse gül festivalimizi inşallah hayata geçireceğiz. Böylelikle bu bölgemizi tüm Türkiye hatta dünyaya tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz’de huzuru, barışı ve kardeşliği sağladık”

Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Hiçbir ayırım yapmadan Akdeniz’in tüm mahallelerinde yaşayan insanlarımızın hepsini kucaklayıp, hep birlikte kardeşlik havası oluşturduğumuza inanıyorum. Korona virüs, yaklaşık 1 buçuk yıldır tüm dünyada insanoğlunu sarsıyor. Huzur ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Akdeniz’de daha önce huzur yoktu. Oysa bugün artık barış, kardeşlik ve huzur var. Akdeniz’de yaşanan insanlık dramını çözme sözü vermiştik, ‘terör ve uyuşturucuyu ortadan kaldırıp, insanlarımızı bir araya getireceğiz’ dedik. Bir yandan bunları yaparken, diğer yandan mahallelerimizin asfalt, kaldırım, park gibi eksiklerini yerine getiriyoruz.”

“Mersin’in ikinci etap imar planı sürecini hızlandırdık”

Mersin’in, ikinci etap imar planı hakkında da açıklama yapan Gültak, “Mersin’in 15 yıldır ikinci etap imar planları geçmiyordu. Tarım Bakanlığının onayı, pazartesi itibariyle İl Tarım Müdürlüğüne yazı ulaştı. Yazı Büyükşehir Belediyesine de ulaştı. Lütfi Elvan Bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Artık 5 binlik ve binlik planlar çalışılacak. Tabi plan, bu bölgemizi, Akdeniz’in doğusunu da çok ilgilendiriyor. Zira imarsızlık nedeniyle insanlarımız yapı yapamıyor, ruhsat alamıyordu. Bu süreci de hızlandırmış olduk. Şimdiden Mersin ve Akdeniz’e hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Akdeniz’i bir ‘spor kenti’ yapacağız”

Mersin Millet Bahçesi, havaalanı, Çay Mahallesi TOKİ konutları hakkında da açıklamalarda bulunan Gültak, “Yılmaz Güney Parkımızı da yenileyeceğiz. Burada yarı olimpik havuzumuz, bir gençlik merkezi ile güzel bir parkımız olacak. Ayrıca Çay, Karacailyas, Kazanlı mahallelerimizde bulunan spor tesisleri ile Seyfi Ali Türkoğlu tesisini yeniliyoruz. Bu sahaların suni çimleri olacak ve Seyfi Ali Türkoğlu tesisimiz de komple değişiyor. Yaklaşık 30 milyon TL bütçeli bir projedir. Tırmıl Tepe civarında da spor kompleksi projemiz var. Akdeniz’i spor kenti yapacağız. Gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

“Gece-gündüz demeden çalışıyor, projeler üretiyoruz”

Sadece 2 yıl içerisinde birçok hizmet, proje ve yatırıma imza attıklarını kaydeden Gültak, “Elbette daha yapacağımız çok iş var. Sözümüzde duruyoruz, değişimi başlattık ve Akdeniz’de bu değişim ve dönüşüm devam edecek. Ekibimizle birlikte gece-gündüz çalışarak yeni projeler üretiyoruz. Bu projeleri de Ankara’ya götürüyoruz. Elbette projeler karşılığında destek alıyoruz. Tüm bunları da siz değerli halkımızdan aldığımız güç sayesinde sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
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