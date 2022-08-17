Gültak: "Kentsel dönüşüm, farklı mahallelerimizde devam edecek”

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel dönüşüm projelerini farklı mahallelerde devam ettireceklerini söyledi.

Gültak, beraberinde Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanlığı yöneticileri ile birlikte Bahçe ve Kültür mahalleleri sakinlerini ziyaret etti. Gültak, temasları çerçevesinde Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Dane ile Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Karadeniz, vatandaşlar ve Çamlıbel Balıkçı Barınağında balık-ekmek satan esnafla bir araya geldi.

“Mahallelerin asfalt sorunu yakın zamanda çözülecek”

Gültak, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden beri halkla iç içe olduklarını vurguladı, ziyaret etmedik mahalle bırakmadıklarını, vatandaş ve esnafı yerinde dinlediklerini söyledi. Akdeniz’in bazı mahallelerinde asfalt sıkıntısının sürdüğünü belirten Gültak; “Bu sorunu da çok yakında çözüyoruz. Meclisten borçlanma yetkisini aldık. Şu an bankalarla da görüşüyoruz. Krediyi çektiğimiz andan itibaren, üretime hazır olan asfalt tesisimiz sayesinde ihtiyaç duyan mahallelerimizin sokaklarına sıcak asfalt dökmeye başlayacağız. Akdeniz’e kazandırdığımız ve bugünkü değeri 100 milyon lirayı bulan tesisimiz hizmet vermeye başlayacak. Akdeniz, kurulduğundan bugüne dek ilk kez böylesi bir tesis kazanıyor” dedi. Gültak, Akdeniz’e yeni spor tesisleri kazandırdıklarını, Bahçe ve Barış mahallelerinde bulunan türbeleri yenilediklerini de söyledi.

“Muhtarlara ödenen ayni destek miktarını arttırıyoruz”

Mersin’de, muhtarlara ayni yardım başlatan ilk belediye olduklarını hatırlatan Gültak, muhtarların elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 500 TL’ye kadarlık kısmını ödediklerini, eylül ayında yapılacak meclis toplantısında alacakları kararla, bu miktarı daha da arttıracaklarını ifade etti. Gültak, “Cumhurbaşkanımız gibi bizler de muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Muhtarlarımız gerçekten halkın iradesi ile seçilip göreve gelen, çile çeken insanlar. Dolayısıyla biz de onlara destek olduk” diye konuştu.

“Akdenizli 2 bin 500 kadın, tarih, doğa ve kültür gezilerine katıldı”

Birkaç hafta önce Turgut Reis Mahallesine, 11’inci kültür ve sanat evini kazandırdıklarını da hatırlatan Gütak, Barış Mahallesi kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde bölgeye 800 metre genişliğinde bir kültür ve sanat evi yapılacağını vurguladı. Gültak, bugüne dek Akdenizli 2 bin 500 civarında kadını da Hatay, Gaziantep, Nevşehir, Şanlıurfa ve Mut’a tarih, kültür ve doğa gezilerine götürdüklerini söyledi, seçime kadar bu sayının 5 binlere kadar çıkacağını kaydetti.

“Akdenizli gençler eğitimde başarı hikayeleri yazıyor”

Gençlere sunulan ücretsiz eğitim desteğinden de bahseden Gültak, “Gençlerimize sağladığımız eğitim destekleri sayesinde çok büyük başarı hikayeleri de doğuyor. Geçen sene İclal kızımız, online eğitim akademisi programımız üzerinden çalışarak Amasya Tıp Fakültesini kazandı. Yine bu program üzerinden üniversite sınavına hazırlanan Deniz adlı Çay Mahallesi’nde yaşayan gencimiz de YKS sayısalda Türkiye 496’ıncısı olma başarısı elde etti. Kendisiyle bu sabah görüştüm, tercihlerini yapmış. Bilgisayar mühendisliği bölümünü okuyacak. Kadınlara, gençlere ve öğrencilere yönelik projelerimiz sayesinde artık Akdeniz’de uyuşturucu veya terörün esamesi kalmadı” ifadelerini kullandı. Yenileme çalışmalarında sona gelinen Yılmaz Güney Gençlik Merkezi bahçesinde bulunan yüzme havuzunu da hizmete açtıklarını belirten Gültak, 13-17 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme kursu vermeye başladıklarını da söyledi.

“Kadınlar üretiyor, gençler ders çalışıp hedeflerine ulaşıyor”

Her türlü zorluğa rağmen Akdeniz’de değişim ve dönüşüm başlattıklarını anlatan Başkan Gültak, “Bütün bu hizmet ve projeleri, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleri ile yapabiliyoruz. Görevi devraldığımızda Akdeniz Belediyesi, en borçlu belediye idi, bitirmişler, kasasında para yok, ekside. Ama vekillerimizin sağladığı destekler sayesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz, böylelikle Akdeniz hızla değişiyor ve gelişiyor. Kadınlar üretiyor ve hayata atılıyor, gençlerimiz derslerine çalışıp hedeflerine ulaşıyor” şeklinde konuştu.

Bergen filmini, açık havada 5 bin kişi izledi

Sosyal, kültürel ve eğitime yönelik projelerin artarak süreceğini belirten Gültak, Akdeniz’de yine ilk kez hayata kattıkları geleneksel açık hava film gösterimlerini en ücra mahallelere dek ulaştırdıklarını söyledi, son olarak Millet Bahçesinde gösterimi yapılan Bergen filmine yaklaşık 5 bin kişinin katılarak izlediğini ifade etti.

“Kentsel dönüşüm, farklı mahallelerimizde devam edecek”

Kentsel dönüşümün önemine bir kez daha vurgu yapan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “2024 yılı seçimlerinde yeniden göreve gelmemiz halinde Bahçe, Barış, Turgut Reis ve Çay mahallesi dışında, Çilek Mahallesi ile birlikte 4-5 mahalleyi daha kentsel dönüşüm projesine ekleyeceğiz. Beş sene içinde ki, çok hızlı gidiyor, 5 sene içinde bir ilçe belediyesi TOKİ ile birlikte bin konutu bitiremez ama bitiyor. İnşallah sonraki dönem bu bölgemizde daha hızlı ilerleyeceğiz. ’Burası deprem bölgesi değil’ demeyin. AFAD, 10 gün önce bir apartmanı tamamen boşalttı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de mühürledi. Çünkü bu binaların ömrü bitti, bu bölgenin tek kurtuluşu da kentsel dönüşüm. Tabi gerçekten riskli bir iş ama halkımızın desteği sayesinde bu işe girdik ve başardık.”

“Akdeniz’e daha nice hayırlı proje ve hizmetler kazandıracağız”

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da konuşmasında, Akdeniz sakinlerinin yıllarca mahrum kaldığı hizmet ve projeleri vatandaşlara kazandırması nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür etti. “Çok büyük bir yol kat ettik. Kalan eksikleri de en kısa zamanda Belediye Başkanımız tamamlayacaktır” diyen Yılmaz, “Hükümetin imkanlarını doğru kullanabilmek, ne zaman, nasıl kullanacağını, yolunu yöntemini bilebilmek de çok önemli bir şey. Tabi Başkanımız da geçmiş tecrübelerine dayanarak vizyonuyla da bunları biliyor. Bizlerin de desteği ve elbirliği ile inşallah Akdeniz’imize daha hayırlı nice işler ve hizmetler yapacağız” dedi.