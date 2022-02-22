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Gültak, ’Kadın emeği Türkiye’nin istikbali’ programına katıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, ’Kadınlarla büyük Türkiye yolunda’ şiarıyla düzenlenen ’Kadın emeği Türkiye’nin istikbali’ toplantısına katıldı.

MERSİN 22.02.2022, 13:04
Gültak, ’Kadın emeği Türkiye’nin istikbali’ programına katıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, ’Kadınlarla büyük Türkiye yolunda’ şiarıyla düzenlenen ’Kadın emeği Türkiye’nin istikbali’ toplantısına katıldı.

Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte katılımcılar ilk olarak kursiyer kadınların el emeği göz nuru eserlerinin sergilediği sergiyi gezdi. Buluşmada, MYK üyeleri ve milletvekilleri tarafından, hayallerinin peşinden koşan girişimci ve emektar kadınlara, iş kurma süreçleri ve sağlanan devlet destekleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı, başarı öyküleri anlatıldı. Programda konuşma yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve MYK Yerel Yönetimler Başkanı Oya Eronat, hayalleri olan, girişimciliğe adım atacak kadınlarla tanışacaklarını söyledi. Eronat, “Bugün görünürde belki bir harbin içinde değiliz. Ama tam bağımsız Türkiye için içeride ve dışarıda çok büyük mücadele vermekteyiz. Bizler de kararlı bir şekilde bu mücadelemizi verirken, özellikle ekonomik anlamda ve kur bakımından baskı altında kalmış olsak bile şuna inanın ki, üretime dayalı ihracatımız hız kesmeden büyüyor ve kadınlarımızın da bu konuda çok ciddi gayretleri var” dedi.

“Kadınlarımızın gayretine Ankara’dan omuz vermek için geldik”

Sözlerini, “İşte biz de bugün bu gayretlere Ankara’dan omuz vermek için geldik” diyerek sürdüren Eronat, “Hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara her türlü desteği vermeye, onları uzmanlarla buluşturmaya geldik. Kadınlarımızı, ‘güçlü kadın, güçlü Türkiye’ idealine kavuşturmak için yollara çıktık. Kadın güçlü oldu mu biliyoruz ki her sorun çözülür. Çünkü kadın inandıysa bu iş bitmiştir, önünde hiçbir şey duramaz. Zira Cumhurbaşkanımız da kadınlara çok değer veriyor. Toplumun yarısından vazgeçemeyiz. Kadınlar üretimde olmazsa olmaz. Kadının olduğu yerde başarı var, zarafet var, iyilik var, güzellik var” ifadelerini kullandı.

“Yüzlerce kadına 4 buçuk milyon lira kredi kullandırdık”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da buluşmada yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden beri, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, yoğun projeleri hayata kattıklarının altını çizdi. Gültak, “Seçilir seçilmez kadın kooperatifi kurduk. Ve kadınlar şu an ciddi manada üretiyor ve belediyemiz binası yanında satış imkânı da sunduk. Bakanlıklarımızdan da bununla ilgili hibeleri aldılar. Ayrıca İsrafı Önleme Vakfı ile yaptığımız sözleşme ile yüzlerce kadına 4 buçuk milyon liranın üzerinde mikro kredi kullandırdık. Kooperatifimiz üretiyor, satış yerleri var, Bakanlıktan da hibe aldılar. İşleri hızla büyüyor, yüzlerce kadın çalışmaya başlıyor. Bir yandan hibe ve kredi, bir yandan 17’nin üzerinde mahalle evinde bin 500’e yakın kadın, halk eğitim ve milli eğitim ile yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda sürekli eğitimler ve mesleki kurslar almaktalar. Ayrıca annelerimizi önemsediğimiz için ’Anne-Kız’ projesi ile ailelerimizi Silifke’ye yaz kampına götürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Başka İclallerin hayaline kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasında, Akdeniz Belediyesinin ücretsiz sağladığı YKS eğitim seti ile üniversite sınavına hazırlanıp Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan İclal Kurt ve annesinin hikâyesini de anlatan Başkan Gültak, şöyle devam etti; "İclal kızımız, sadece belediyemizin eğitim akademisi portalı üzerinden sınava çalıştı ve tıp fakültesini kazandı. O, artık geleceğin doktoru. Evini geçindirmek, kızını okutabilmek için akşamları erkek kıyafeti giyip çöp toplayan İclal kızımızın annesinin de ellerinden öpüyor, tebrik ediyorum. O’nun sayesinde yeni İclaller için çalışmaya, hayallerine kavuşmalarını sağlamak için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.”

Toplantıya AK Parti MYK Seçim İşleri Başkanı Sibel Söylemez, MKYK üyeleri Dilek Kaya ve Hazal Dizman, Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile MHP İl Başkan Yardımcısı Esra Aydın ile çok sayıda davetli katıldı.

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