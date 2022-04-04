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Gültak: “Hizmet ve proje üretirken borç yükünü de hafiflettik”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyeyi ağır bir borç yükü ile devraldıklarını, bir yandan hizmet ve proje üretirken, borç yükünü de hafiflettiklerini söyledi. Gültak, “Akdeniz’e kazandırdığımız en değerli hizmet; barışı, kardeşliği, huzur ve güveni yeniden tesis etmek olmuştur” dedi.

MERSİN 04.04.2022, 18:14
Gültak: “Hizmet ve proje üretirken borç yükünü de hafiflettik”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyeyi ağır bir borç yükü ile devraldıklarını, bir yandan hizmet ve proje üretirken, borç yükünü de hafiflettiklerini söyledi. Gültak, “Akdeniz’e kazandırdığımız en değerli hizmet; barışı, kardeşliği, huzur ve güveni yeniden tesis etmek olmuştur” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, nisan ayı ilk oturumunu Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Akdeniz ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının da takip ettiği meclis toplantısında, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Kapalı yapılan ve 2 turda 4 adayın 19 oy aldığı encümen seçimi, kura çekimi ile sonuçlandı. Başkan Gültak’ın çektiği kura sonucu Halil Kara ve Cemil Uzun’un isimleri belirlendi. Böylelikle Akdeniz Belediye Encümen üyeleri, Bayram Yıldırmaz, Halil Kara ve Cemil Uzun’dan oluştu. Mecliste ayrıca, her partiden 1 kişinin yer alacağı ve 1 yıl boyunca görev yapacak imar, çevre, plan-bütçe, gençlik-spor-sağlık, eğitim-kültür, kadın-erkek, gıda-tarım-hayvancılık, hukuk ve toplumsal adalet, çocuk ve engelli hakları, ekonomi-kalkınma komisyonu üyelikleri için belirlenen isimler de oybirliği ile kabul edildi.

“Akdeniz’de barışı ve kardeşliği tesis etmek en büyük hizmetimiz”

Başkan Gültak, “Belediye Başkanlık Makamı 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu”nun görüşülmesi öncesi, göreve geldiği 3 yıl içinde hayata geçirdiği hizmetlerle proje ve yatırımları anlattı. Belediyeyi ağır bir borç yükü ile devraldıklarını, bir yandan hizmet ve proje üretirken, borç yükünü ise hafiflettiklerini vurgulayan Gültak, “Akdeniz’e sağladığımız birçok sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve mesleki projeler bir yana, ilçemize kazandırdığımız en büyük ve en değerli hizmet; barışı, kardeşliği, huzur ve güveni tesis etmek olmuştur. Ayrıca Türkiye’de işçi çıkarmayan, ücretlerde de yüksek oranda iyileştirme yapan belediyelerden biriyiz” diye konuştu.

“Kullandığımız borçları, kendi dönemimizde bitiriyor, kimseye borç bırakmıyoruz”

Akdeniz Belediyesine İller Bankasından gelen bütçenin önemli bir bölümünün kesintiye uğradığını kaydeden Gültak, bunun nedeninin de geçmiş yönetimlerden kaynaklı borç ve faizler olduğunu ifade etti. Başkan Gültak, “Örneğin 2013 yılında kullanılan ve bu güne gelen bir kredi var; 120 ay vadeli, halen ödüyoruz o borcu. Yine 2013 yılında 14 milyon TL, vadesi 100 ay, ödemesini kendi dönemimizde bitirmişiz. Bu da benim borcum değil. Sonrasında alınan borçlar var. 2018 ve bizim aldığımız borçlar var. Bizim aldığımız 2 borcun vadesi 36 ay. Yani kendi dönemimizde borcu bitiriyor, hiç kimseye borç bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Belediyemizin gelirlerini arttırdık”

Gültak, göreve geldikleri 2019 yılında belediyenin gelirlerini yüzde 6; 2020 yılında yüzde 22; 2021 yılında yüzde 21; 2022 yılında da yüzde 18 oranında arttırdıklarını söyledi. Başkan Gültak, “Belediyemizin gelirinin yüzde 22 artması demek, gelir toplamayı öğretmişiz demektir belediyeye. Tabi vatandaşlarımıza da güven vermişiz ki, vergisini ödemeye başlamış ve devam etmiş” dedi.

Başkanlık makamı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi

Gültak, daha sonra yerini, 2021 yılı idari faaliyet raporunun görüşülmesi için Meclis Başkanvekili Bedriye Kuş’a devretti. Söz alan meclis üyeleri de çeşitli konulardaki eleştirilerini ifade etti. Görüş ve değerlendirmelerin ardından oylanan ‘Başkanlık Makamı 2021 yılı Faaliyet Raporu’ oybirliği ile kabul edildi. Başkan Gültak da verdikleri güvenoyu dolayısıyla tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda meclis üyeleri, ‘2021 Yılı Denetim Raporu’ hakkında da bilgilendirildi.

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