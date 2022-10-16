Gültak: "Engellemelere rağmen asfalt serimine başladık"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kürkçü Mahallesi’nde fen işlerine ait yerleşke içinde kurulumu tamamlanarak ilçeye ilk kez kazandırılan sıcak ve soğuk asfalt üretimi yapacak tesiste incelemelerde bulundu.

Başkan Gültak’ın, Akdeniz sakinlerine kazandırılan asfalt plentine yaptığı inceleme gezisine, başkan yardımcıları Mustafa Arslan ve Tufan Nenni ile Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar da katıldı. Akdeniz’e ilk kez kazandırılan ve hem sıcak hem de soğuk asfalt üretecek tesisteki incelemesinin ardından Başkan Gültak, gün içerisinde Köselerli Mahallesi’nin sokaklarında gerçekleşen soğuk asfalt serim çalışmasını da yerinde inceledi.

“Başkanımız bize verdiği sözü yerine getirdi”

Sokaklarında gerçekleşen sathi kaplama çalışmasından dolayı teşekkürlerini dile getiren Köselerli Mahallesi Muhtarı Nedim Bozoğlu, “Başkanımız Gültak, seçimlerden önce, ‘kazandığımızda sathi asfalt dökülmedik bahçe yolu, mahalle aralarında da bozuk yol kalmayacak’ demişti. Başkanımız, söz verdiği bu hizmetleri bugün tek tek yapmaya başladı. Tüm Huzurkent halkı ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

“Uzun zamandır beklediğimiz bir hizmetti”

Huzurkent sakinlerinden Ali Yılmaz adlı vatandaş ise “Asfalt dökülmesini uzun zamandır bekliyorduk. Bu hizmeti gerçekleştiren Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ederiz. Hizmetlerin devamını bekliyoruz ve inşallah daha güzel hizmetlerin geleceğine de eminiz. Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarının hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Son teknoloji cihaz sayesinde geçmişte yaşanan sıkıntılara son verdik”

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sathi kaplama (soğuk asfalt serimi) çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gültak da açıklamasında, Türkiye’de bulunan en son teknolojiyi kullandıklarının altını çizdi. Gültak, “Bu çalışma, daha önceleri zift, macun veya bitüm dedikleri malzeme dökülerek, sıcakta birkaç gün erimesi, yeri tutması bekleniyordu. Tabi bu yollardan arabalar geçtiğinde zift veya bitüm zarar görüyor, arabalar da mahvoluyordu. Yolu kullanmak isteyen yayalar büyük sıkıntı yaşıyor, mahalle sakinleri evlerinde oturamıyorlardı. Fakat bizim uyguladığımız bu sistemde kombisi, mucuru her şeyi üzerinde, son teknoloji bir cihaz. Hiçbir sıkıntımız yok. Direkt hem bitümü döküyor, üzerine de mucuru döküyor. Daha sonra da üzerinden silindir geçtiğinde tertemiz bir sathi kaplamayı gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Engelleme girişimlerine rağmen asfalt dökmeye başladık”

Cihazın, hem çevreci olduğunu ve etrafa zarar vermediğine hem de insanların konforundan bir eksilme yaşatmadığına dikkat çeken Gültak, “Dolayısıyla Mersin ve Akdeniz’e yeni bir teknoloji kazandırmış olduk. Bütün engellemelere rağmen, ‘meclis üyelerinin bize borç yetkisi vermemesine rağmen asfaltı dökeceğiz’ demiştim. İşte biz bugün Türkiye’de çok ender bulunan bir cihazı Akdeniz’e kazandırdık ve kombili cihazımız hızlı bir şekilde sathi kaplamayı döküyor. Bu cihaz sayesinde günde 3 kilometrelik yolu kaplayabiliyorsunuz. Bir şoför ve bir yardımcı personelle bütün bu işler yapılabiliyor. Akdeniz’e ve Akdeniz’de yaşayan herkese hayırlı olsun” dedi.