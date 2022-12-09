Gültak: "Çok önemli tesisleri belediyemize kazandırdık"

Akdeniz Belediye Meclisi Aralık Ayı İkinci Birleşimi, Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki birleşime ait tutanak özeti kabul edildi. Bu ayın ilk meclisinde, üyelerin sorularıyla gündeme gelmesi üzerine Başkan Gültak, Akdeniz’e kazandırılan sıcak ve soğuk asfalt plent tesisi ile asfalt serimi, yol ve kaldırım çalışmaları hakkında kısa film eşliğinde sunum yaptı.

"Akdeniz’de toplam 65 mahalle 7 bin sokak var"

Seçimlerin üzerinden geçen 3,5 yılda gerçekleşen asfalt ve yol çalışmalarının rakamlarını da paylaşan Başkan Gültak, “Akdeniz’de toplam 65 mahalle ve yaklaşık olarak 7 bin sokağımız bulunuyor. Toplam yol ağı uzunluğumuz 812 kilometre, asfalt olan yollarımızın uzunluğu 183 kilometre, kilitli parke taşı kaplı olan yol uzunluğumuz 85 kilometre, stabilize olan yol uzunluğumuz 205 kilometre, tesviye edilmiş yollarımızın uzunluğu 152 kilometre, ham, işlenmemiş ve düzenlenmemiş yollarımızın uzunluğu ise 187 kilometredir. 2019 yılından bu yana yapılan asfalt çalışmalarımızın yol uzunluğu yaklaşık olarak 80 kilometre iken, kilit taşı çalışmalarımızın yol uzunluğu ise yaklaşık 33 kilometredir. Yine kaldırım karo çalışmalarımızın yol uzunluğu yaklaşık olarak 36 kilometre ve kaldırım bordür taşı döşeme çalışmalarımızın yol uzunluğu yaklaşık 87 kilometredir” diye konuştu.

“Çok önemli tesisleri belediyemize kazandırdık”

Toplam 91 bin 66 ton asfalt kaplama ve yama çalışması yaptıklarını belirten Başkan Gültak, 98 bin 873 metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışması yaptıklarını kaydederek şöyle devam etti; “Yaklaşık 3,5 yılda toplam 71 bin 512 metrekare kaldırım karo döşeme ve 86 bin 792 metre tül bordür döşeme çalışması yapıldı. Nitekim Akdeniz’in bu güne kadar sıcak asfalt dökecek bir plenti yoktu. Şimdi ise bizim dönemimizde Akdeniz’e 1 lira dahi harcamadan, tamamen hibe ile kazandırdığımız bir asfalt plent tesisimiz var. Bu dönemde çok önemli tesisleri belediyemize kazandırdık.”

Başkan Gültak’tan yeni yıl mesajı

2022 yılının son birleşiminin gerçekleştiğini kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Bir sonraki toplantımızı yeni yılda yapacağız. Tüm meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın, basın mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 2023 yılını şimdiden kutluyorum. 2023 yılının barış, sağlık, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Başta Akdeniz olmak üzere sağlıklı ve barış dolu bir yıl geçiririz” ifadelerini kullandı.