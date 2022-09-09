Gültak, CHP ve HDP’li meclis üyelerini halka şikayet etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, komisyonlara havale edilen konuların bekletilerek meclisin gündemsiz toplanmasına tepki göstererek, "Akdeniz’e hizmetin önünü kesmek isteyen CHP ve HDP’li meclis üyelerini halkımıza ve muhtarlarımıza şikayet ediyorum” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Toplu Konut İdaresi tarafından Çay Mahallesi’nde tamamlanan yerinde kentsel dönüşüm projesini tanıtan, örnek daireleri gezen mahalleli bazı ailelerin heyecan ve mutluluğunu yansıtan kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

“Mustafa Gültak’ın hızını kesemezsiniz”

Akdeniz’e hizmetin önünün kesildiğini belirterek tepki gösteren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, CHP ve HDP’li meclis üyelerine seslenerek şöyle konuştu; “Sizleri, hem muhtarlarımıza hem Akdeniz halkımıza şikayet ediyorum. Oturup karar vereceğiniz konuları, yine kurnazlık yapıp vermediniz, geciktirdiniz. Bunu yaparak Mustafa Gültak’ın hızını kesemezsiniz. Bende öyle bir iman gücü var ki, durduramazsınız. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu hizmetlerin hepsi gerçekleşecek. Sizi bir kez daha muhtarlara ve Akdeniz halkına şikayet ediyorum. Neden? Muhtarların bu ay ekstra 150 lira almasını engellediniz. Ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan gelecek olan 2,4 milyon TL hibenin gelmesini engellediniz. Ki burada en az 5 kadının istihdamını sağlayacaktık. Bunu da engellediniz. Neyi bekliyorsunuz? İçel Sanat Kulübü’ne verilecek desteğin neyini düşünüyorsunuz? Bu, sizin de gerçek yüzünüzü ortaya koyuyor. Komisyonları toplamayalım, işlemeyelim, ayda bir karar verelim, Mustafa Gültak’ın hızını keselim. CHP ve HDP meclis üyelerini, muhtarlarımıza ve Akdeniz halkına şikayet ediyorum. Kadınların istihdamını, muhtarlara yardımın arttırılmasını engellemişlerdir. Bana değil, asıl cezayı siz Akdeniz halkına kesiyorsunuz. Bunları yapmak için seçilmediniz, bunun için meclis üyesi olmadınız. Sizleri kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Kılavuz’un soru önergesine verilen yanıt

Meclis toplantısında, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un, ’Mersin Büyükşehir Belediyesinde terör örgütleri ile iltisaklı personel olup olmadığına’ yönelik soru önergesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği yanıtı da okudu. İçişleri Bakanlığının, Kılavuz’un soru önergesine verdiği yanıtta; CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 33 kişinin PKK/KCK 5 kişinin FETÖ/PDY ve 2 kişinin de Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklanırken, gözaltına alınan bu kişilerden 14’ünün adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Bakanlığın verdiği yanıtta ayrıca PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen veya terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişinin ise halen belediyede çalıştığı kaydedildi.

“Dedikodu yapmıyor, belge ile konuşuyoruz”

Başkan Gültak, İçişleri Bakanlığının, MHP’li Kılavuz’un soru önergesine verdiği yanıt üzerinden eleştirilerini sürdürerek; “Büyükşehir Belediye Başkanının 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıp kimleri işe aldığı devlet kanalları tarafından ispatlanmıştır. Biz dedikodu yapmıyoruz; net, belgeli konuşuyoruz. Kimin, kiminle ortak olduğu, kimin kiminle kapalı kapılar ardında birbirine göz kırptığının belgesidir. Hiç kimse boş konuşmasın, bunun böyle olmadığını ispatlasın. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin şu anki yöneticileri, CHP’yi ne hale getirmişlerdir? Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kurduğu partinin üst yöneticilerinin geldiği durumun göstergesidir. Kapalı kapılar ardında ne işler görüldüğünün belgesidir bu” diye konuştu.

Önceki oturumda komisyonlara sevk edilen konular görüşülemedi

Öte yandan, meclisin bu oturumunda, Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan gelecek olan kadınların istihdamına yönelik projeler için kullanılması hedeflenen 2 milyon 350 bin TL’lik hibe, Akdeniz Mahallesi’ne bağlı muhtarlara her ay verilen 500 TL’lik nakdi yardımın 650 TL’ye çıkarılması ve İçel Sanat Kulübü’ne sağlanacak olan maddi destekle ilgili konular da görüşülecekti. Fakat meclisin 5 Eylül 2022 Pazartesi günkü ilk oturumunda, ilgili komisyonlara sevk edilen bu konular, komisyonlarda bekletilerek bugünkü toplantıda gündeme gelmemesi sağlandı. Dolayısıyla aylül ayı ikinci meclis oturumunda bu gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir karar alınamadı.