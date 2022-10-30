Gültak: "Çay Mahallesi’ne geçmiş olsun"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, palet fabrikasında başlayıp kısa sürede büyüyen yangını haber alır almaz olay yerine giderek belediye ekiplerinin de arazözler ve iş makineleri ile destek verdiği söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Gültak; “En büyük tesellimiz, bu büyük yangında can kaybı ve yaralanma olmaması. Çay Mahallesi halkına ve fabrika sahibine geçmiş olsun” dedi.

Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle bir palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek civarda bulunan bir kömür deposu, işyerleri ile konutları da tehdit eden yangına, diğer resmi kurumlardan gelen ekiplerle birlikte, Akdeniz Belediyesine bağlı fen işleri, park bahçeler ve çevre koruma müdürlüğü personeli de arazözler ve iş makineleri desteğiyle müdahale etti.

Başkan Gültak da yangın bölgesindeydi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, palet fabrikasında çıkan yangını haber alır almaz, Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar, ekip şefleri ile birlikte hızla olay yerine hareket etti. Kısa sürede büyüyerek evleri de tehdit eden yangını söndürmek için hemen birim müdürlerine talimat verdiğini aktaran Başkan Gültak; “Bunun üzerine ekiplerimiz 6 arazöz, 2 kepçe ve 1 loder desteğiyle fabrikaya giderek yangına müdahale etti. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve Kaymakamımız ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledik. Nihayetinde uzun uğraşlar sonunda Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD, Emniyet Müdürlüğü TOMA’ları ve belediyemiz ekiplerinin de desteğiyle yakınlardaki diğer işyerleri ve konutlara sıçramadan yangın kontrol altına alındı” dedi.

“Fabrika sahibine ve tüm mahalle halkına geçmiş olsun”

Sözlerini, “Çok şükür ki şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre can kaybı veya yaralımız yok. Tabi en büyük tesellimiz can kaybı veya yaralanma olmaması” şeklinde sürdüren Gültak, “Fabrika sahibine, çalışanlarına ve civarda yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangını söndürmek için büyük özveriyle mücadele eden belediyemiz personeline ve diğer kurumlardan gelen bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.