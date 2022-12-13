Gültak: "Çamlıbel Projesi konusunda vatandaşlar yanlış bilgilendiriliyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili vatandaşların bazı kişiler tarafından yanlış bilgilendirildiğini söyleyerek, projenin ve kentin gelişiminin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısında söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Projeyi Çamlıbel’de oturan esnafın istediğini aktaran Gültak, "Bundan 3-4 ay önce size ’Hadi gidelim Çamlıbellilere soralım. Hodri meydan’ demiştim ancak gelmediniz. Bu projeyi; Çamlıbel esnafı istiyor, oturan vatandaşlar istiyor, İstiklal Caddesi esnafı istiyor. Tabi bazen birileri çıkıyor, yanlış bilgilerle milletin kafasını karıştırıyorlar. Sonra biz gidip onlara gerçekleri anlatınca ’Bize öyle söylemediler’ diyorlar. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler, o kişiler işlerini yapıyorlar. Yapmak zorundalar. 0,20 yoğunlukla çarptığınız zaman 13 bin metrekare bir kapalı alan oluyor. Biz bu işin imarını hep birlikte yaptık, elimizdeki evraklarda bunlar yazıyor. Zaten bu alanın belli bir alanı Su Sporları Merkezi olmak zorunda. Evet şunu da söylüyorum biz ilk söylediğimizde marina söyledik ama baktık ki, marina yapma şartları bu bölgede mümkün değil. İnsanların da böyle bir isteği olmayınca zaten ondan sonra kendi fikrimizi değiştirdik ve Su Sporları Merkezi haline getirdik. Dolayısıyla öyle söylendiği gibi; projede 38 bin, 60 bin, 70 bin metre kapalı alan yok. O kişiler külliyen yanlış bilgi veriyor" dedi.

"350 balıkçımızın hakkı korunuyor"

Su Sporları Merkezi Projesi’nin kıyı kenar çizgisi kanunlarına uygun bir şekilde hazırlandığını vurgulayan Gültak, "Çevre Bakanlığı bu imarı Su Sporları Merkezi olmak kaydıyla verdi. Yani siz oraya 3 metre, 5 metre, 10 metre, 600 metre bir kapalı alanda, bir havuz veya bir basketbol sahası yaparak Su Sporları Merkezi şartlarını yerine getiremezsiniz. Getirmediğiniz takdirde de oranın imarı geçersiz olur. Ayrıca, amatör balıkçıların Atatürk Parkı’na kaydırıldığı da külliyen yanlış bir bilgidir. Yaklaşık 330 balıkçımızın hakları korunuyor" ifadelerini kullandı.

Gültak’tan, Kent Konseyine tepki

Kent Konseyini eleştiren Gültak, "Böyle bir konseyde doğruyu bulmak zaten mümkün değildir. Konseyde moderatör taraf olduğunu söylüyor, konuşması gereken kişiler konuşturulmuyor. Otel yapılacak diyen kişiler hangi bilgi ve belgeye dayalı konuşmuştur anlamak mümkün değil. Bu projeyi Vahap Seçer’e sunduk, kimseden bir şey saklamadık. Seçer bize, ‘Atatürk Parkı’na girmeyin, parkın altına otopark yapın’ dedi. Bu bir karşı çıkmaydı. Anıtlar Kurulundan izin alınmadan Cumhuriyet Alanı’nda bir şey yapılamayacağını Büyükşehir’in daire başkanı da açıkladı. Başkan Seçer’in bunları proje olmasın diye söylediğini düşünüyorum. Projeye ne şehir plancıları ne mimarlar odası ne de STK’lar hiçbiri karşı çıkmıyor. Çıkan varsa gelsin konuşalım" şeklinde konuştu.

"İhaleden sonra projeyi Çamlıbel ve İstiklal Caddesi esnafı ile paylaşacağım"

Yaklaşık 330 amatör balıkçının korunacağını yineleyen Başkan Gültak, şunları söyledi: "Amatör balıkçılar korunacak ve bunların üstüne de 120 tane ekstra yatın girilmesi için yer yapılacak. Cumartesi gittiğimde yine aynı şeyi söylediler, açık deniz olduğundan dolayı limanın kapısından dalga geldiğinde bütün o ekmek arası balık satan büyük gemilerimiz sallanmakta ve birbirine çarpmaktadır. Geçen senelerde de bunlardan bir tanesinin battığını gördük. Millet Bahçesine de onlara korunaklı yeni yerler yapıldı ve şu an 10-12 tane gemimiz var. Onlar da mağdur edilmeden o bölgeye nezih, temiz ve korunaklı bir alana taşınacaktır. Yani ne amatör balıkçılar ne ekmek arası balıkçılar olacak. Burada eş güdümlü olarak Karaduvar Limanı’nın kapasitesi arttırılmaktadır. Bakanlığımız tarafından oradaki yaklaşık 20 veya 30 civarındaki profesyonel balıkçılar da Karaduvar’a taşınarak bölgemizde profesyonel balıkçılık deyince akla sadece ve sadece Karaduvar’ın gelmesi de sağlanacaktır. Dolayısıyla buranın bir imarını Çevre Bakanlığı yaptı. Ulaştırma Bakanlığımız fizibilite raporlarını bitirdi. Cumhurbaşkanlığımızın Strateji Daire Başkanlığına gönderdi. Strateji Daire Başkanlığı uygun görür, ‘Yap İşlet Devret’ modeliyle buranın yapılmasına izin verirse, Ulaştırma Bakanlığımızla ‘Yap İşlet Devret’ modeliyle buranın ihalesine çıkacaktır. Bu ihale aşamasına çıktığında tabii ki projeler de çıkacak. O projeler çıktığında da ben bunları Çamlıbel ve İstiklal Caddesi esnafı ile paylaşacağım."