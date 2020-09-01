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Gültak: “Bir an önce şehrimizin ana arterlerini düzeltmemiz gerek”

AKDENİZ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTISI, MUSTAFA GÜLTAK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI. GÜLTAK, KENT MERKEZİNDE BULUNAN TURGUT REİS, BAHÇE, BARIŞ, KİREMİTHANE, ÇAMLIBEL GİBİ MAHALLELERDE BİRÇOK YAPININ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADIĞINI BELİRTEREK, KENTSEL DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKTİ. GÜLTAK, “BÜYÜK BİR SALLANTIDA AKDENİZ’İN VE TOROSLAR YARISI, YENİŞEHİR’İN BİR KISMI GİDER. BİZİM BİR AN ÖNCE GÖZÜMÜZÜ DE BİRAZ KARARTARAK BU İŞLERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR” DEDİ.

MERSİN 01.09.2020, 16:07
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Gültak: “Bir an önce şehrimizin ana arterlerini düzeltmemiz gerek”

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında, kent merkezinde bulunan Turgut Reis, Bahçe, Barış, Kiremithane, Çamlıbel gibi mahallelerde birçok yapının ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, kentsel dönüşüme dikkat çekti. Gültak, “Büyük bir sallantıda Akdeniz’in ve Toroslar yarısı, Yenişehir’in bir kısmı gider. Bizim bir an önce gözümüzü de biraz karartarak bu işleri yapmamız gerekiyor” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı, Mustafa Gültak başkanlığında, konferans salonunda gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, toplantı öncesinde meclis üyelerine maske dağıtılarak, konferans salonunda birer koltuk boş bırakılarak oturma düzeni sağlandı. Toplantıda, gündem maddeleri içinde “Kentsel Dönüşüm Projeleri” ve “Çankaya İlköğretim Okulu” ile ilgili komisyon raporları ön plana çıktı.

“Doğanın hakim olduğu alanları gasp etmemeliyiz”

Kentsel dönüşüm alan sınırıyla ilgili gündem hakkındaki tartışmalar üzerine bir konuşma yapan Başkan Gültak, Akdeniz sınırlarındaki Turgut Reis, Bahçe, Barış, Kiremithane, Çamlıbel gibi mahallelerde birçok yapının ekonomik ömrünü tamamladığının altını çizdi. Gültak, “Uzmanlar, deprem kuşağında olmadığımızı söylüyor ama bir Adana depremi oldu, bayağı bir yıkım oldu. Burası da ciddi sallandı. Büyük bir sallantıda inanın Akdeniz’in ve Toroslar yarısı, Yenişehir’in bir kısmı gider. En son Giresun’da örneğini yaşadık. Akdeniz’de, Yenişehir’de, Mezitli’de de biz bunu yaşıyoruz. Artık dere yataklarını, doğanın hakim olduğu alanları insanoğlunun gasp etmemesi gerekiyor” dedi.

“İlacımız belki acı ama tedavi edecek, hayat kurtaracak”

Her şeyin bir miadı olduğunun altını çizen Gültak, “Şu binaların çoğunun etütleri yapılsa ne betonu betondur ne de demiri demirdir. Bizim bir an önce gözümüzü de biraz karartarak bu işleri yapmamız gerekiyor. Ne için? Gelecek nesiller için, şehir için yapmamız gerekiyor. Şehrimizi kurtarmamız gerekiyor. Bizim bir an önce şehrimizin ana arterlerini düzeltmemiz gerek. İlaç acıdır ama tedavi eder, hayat kurtarır. Dolayısıyla bizim şehrin de bazen, belki acı bir reçeteye ihtiyacı var. Ama şehir kurtulacak, geleceğimiz kurtulacak. Bu şekilde bir imarlaşma, yapılaşma yok. Bizim bir an önce el atmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Akdeniz’in dönüşüme ve değişime ihtiyacı var”

Kentsel dönüşüm konusunda kaçak güreşmediğini, taşın altına elini koyduğunu belirten Gültak, “Bugüne dek birçok kişi kaçak güreşmiş ama ben bu riske giriyorum, taşın altına elimi koyuyorum. Bu bölgelerin hem daha rantabl kullanılması hem de güzel değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlarımız da mağdur edilmeyecek. Romanlar veya diğer hak sahipleri ile ilgili hükümetin ve belediyelerin de ciddi destekleri de var. Biz de destek oluyoruz. Mesela bizde 3 Roman derneği var, 3’ü de bizimle çalışıyor. Üçüne de yer tahsisi yapmışız, projelerine dahil oluyoruz. Şehrimizi, şehrimizin hayatını kurtarmak istiyorsak en kısa sürede harekete geçmemiz lazım. Tabi insanlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Ataş’ta mağdur olan var mı? Barış, Bahçe’de mağdur etmedik. İlk görüşmelerimizde tam anlaşma sağlayamadık. 8 aydır TOKİ’ye gidip geliyoruz, farklı formüller bulduk, fiyatları daha da aşağı çektik. Orada da anlaşacağımıza inanıyorum. Özellikle Akdeniz’in, kent merkezinin dönüşüme ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Çankaya İlkokulu ile ilgili tartışmalara da değinen Başkan Gültak, kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu hatırlatarak, “Bu okulumuzla ilgili, ticari alana dönüşeceği, ranta açılacağı gibi dedikoduları ben göğüslüyorum. Tabi bu dedikodular ne zaman biter? O okulu kreş olarak hizmete açtığımız zaman biter. Bütün kaygılar da böylece ortadan kalkar” diye konuştu.

Meclis toplantısı, daha sonra gündeme alınan diğer maddelerin görüşülmesi ve birçok konunun oybirliği ile meclis komisyonlarına havale edilmesiyle devam etti.

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