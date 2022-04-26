Gültak: “Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldi. Belediyenin imkanlarının geçmişte iyi niyetle kullanılmadığını belirten Gültak, “Borç batağında bir belediye ama biz buna rağmen projelerimiz ve merkezi bütçeden aldığımız desteklerle birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdik” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve engellilere iftar yemeği düzenledi. Konuklarla iftar sofrasında buluşan ve sohbet eden Başkan Mustafa Gültak, şehit aileleri ve gazilerin daima yanında oldukların vurguladı, her türlü desteği sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Mersin Millet Bahçesi sahil etabında düzenlenen iftara; Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Akdeniz Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz da katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti, dualar ve okunan ezanın ardından konuklar iftarlarını açtı.

Buluşmada konuklara hitap eden Başkan Gültak, 11 ayın sultanı Ramazan’ın sonuna yaklaşıldığını belirterek, “Çarşamba günü Kadir gecemiz. Şimdiden mübarek olmasını, Rabbimin; başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini diliyorum. Pazartesi günü ise tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, eda ettiğimiz teravihlerin karşılığı olarak Rabbimizin bizlere hediyesi Ramazan Bayramını kutlayacağız. Vatandaşlarımızın bayramını da şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Millet Bahçemize sahip çıkalım”

Bu özel ve anlamlı buluşmayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin’e ve Mersinlilere kazandırdığı Millet Bahçesinde gerçekleştirmekten ayrıca onur ve mutluluk duyduğunu vurgulayan Gültak, belediye olarak Millet Bahçesini aktif olarak kullandıklarını, çocuklar ve gençlere yönelik kültürel, sanatsal ve eğitime yönelik etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Gültak, “Bu bahçemize sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm kentimiz ve vatandaşlarımız için güzel bir alan. Burayı ne kadar çok kullanırsak, daha da güzel olacağını düşünüyorum. Doğumuz, batımız, güneyimiz deniz. Sadece kuzeyimiz kara. Böyle bir yarım ada gibi, körfezi ile birlikte gerçekten çok güzel bir alan” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış”

Gültak, belediye olarak, kadınlar ve gençlere yönelik hizmet ve projelere öncelik verdiklerinin altını çizerek, engelliler konusunda da belediyenin imkanlarını zorlayıp her türlü desteği sunduklarını anlattı ve Akdeniz’de ilk kez engelli basketbol takımı kurduklarını söyledi. Gültak, “Geçmişte belediyenin imkanları yıllarca iyi niyetle kullanılmamış. Borç batağında bir belediye ama biz buna rağmen projelerimiz ve merkezi bütçeden aldığımız desteklerle birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdik. Üniversite hayali kuran gençlerimiz için gökdelen 29’uncu katta bir etüt merkezi hazırladık. Ayrıca birkaç ay içinde Yılmaz Güney Gençlik Merkezini de tamamlayıp hizmete açacağız. Akdeniz’i değiştiren hizmet ve projelerimiz devam edecek” dedi.