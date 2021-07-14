Gültak: "Alevi derneklerimizin tümüne destek verelim"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sadece Mezitli Alevi Kültür Derneği değil, Toroslar Cem Evi, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ile Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfına da maddi destek verilmesi çağrısı yaptı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2021 mali yılı bütçesinden, Mezitli Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesine 1 milyon TL maddi yardımda bulunulması ile ilgili gündem maddesi de görüşüldü. Bu gündemle ilgili meclis toplantısında söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sadece Mezitli Alevi Kültür Derneğine değil, Toroslar Cem Evi, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ile Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfına da maddi destek verilmesi çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e seslenen Gültak, şöyle konuştu; “Toroslar Cem Evinin ve Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfının idarenizde bekleyen birer dilekçesi var. Ayrıca Kilikya Derneğinin Yenişehir bölgesinde bitmemiş, yıllardır bekleyen büyük bir külliyesi var. Onun dışında Yenişehir’de yine Cem Evinin üst katında cem etmek isteyen değerli Alevi kardeşlerimiz var. Mezitli Cemevi Başkanımız ve Alevi Federasyonu Başkanımız bizi ziyaret etti. Bizler de her türlü desteği kendilerine vereceğimizi söyledik.”

“Cumhur İttifakı olarak destek veriyoruz”

İmkan olsa meclise getirilen 1 milyon TL’den daha fazla destek vermek istediklerini de kaydeden Gültak, “Fakat tekrar altını çizmek istiyorum, Toroslar Cemevinin ve Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfının dilekçeleri idarenizde bekliyor. Ayrıca Yenişehir Cemevinin üst katı açılmayı bekliyor. Kilikya Derneğinin Yenişehir’deki külliyesi de ibadet için sizlerin ve bizlerin desteğini bekliyor. Burada benim görüşüm olumlu. Tahmin ediyorum; Cumhur İttifakı üyesi MHP’li arkadaşlarımız da benim gibi düşünüyor. Federasyon Başkanına da söylemiştim. Ama biz bir an önce bu dernekler ve vakfımızın da gündeme alınmasını istiyoruz. Bu kardeşlerimizin de en kısa zamanda rahatça ve ferah şekilde ibadet etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Gültak, özellikle Yenişehir Cemevi ve Kilikya Nehir Derneğinin büyük sıkıntıları olduğunun altını çizdiği konuşmasında, yine meclise seslenerek; “Umarım ağustos ayında onlarla ilgili müjdeli bir haber getirirsiniz ve gündeminize alırsınız. Onları da oylarız. Alevi kardeşlerimiz de kendilerini dışlanmış hissetmezler veya bize bakılmıyor demezler” ifadelerini kullandı.