Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentin kalbi konumundaki Akdeniz ilçesini değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza attıklarını söyledi.

Gültak, Zabıta Haftası dolayısıyla, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bira araya geldi. Toplantıda konuşan Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, yeni dönemde, vatandaşlara daha iyi, güçlü ve zamanında hizmet verebilmek amacıyla personel ve araç-gereç anlamında güçlendiklerini söyledi. Başkan Gültak öncülüğünde, korona virüs salgınıyla mücadelede de çok yoğun mücadele ederek on binlerce insana hizmet verdiklerini belirten Sivaslıoğlu, “1826 yılında temelleri atılan zabıta teşkilatımız, 194 yıldır hizmetlerine aralıksız devam etmekte, insanlarımızın huzuru, sağlığı ve esenliği için gece-gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Akdenizlilerin daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamda yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Hem şehrimize hem de ülkemize örnek bir zabıta teşkilatı olma yolunda ilerliyoruz. Başkanımıza ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Zabıtamızın gücünü ve ekipman sayısını arttırdık”

Konuşmasına Zabıta Haftasının kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise göreve geldiklerinde zabıta sayısının az, ekipman gücünün de yetersiz olduğunu anlattı. Gültak, “Tabi zabıtamız çok çalışıyordu ama gündüz nüfusu 700 bini bulan bir ilçenin 39 zabıta memuru ne yapsın? Kayıtlı esnafımızın çoğu da Akdeniz’de faaliyet gösteriyor. Biz de takviye yaptık. Gerçekten çok iyi çalışıyorsunuz. Pandemi sürecini en iyi yöneten belediyelerin başında geliyoruz. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”

Akdeniz’de hayata geçen ve geçecek olan projeleri de anlatan Gültak, şöyle konuştu; “Devraldığımız borç yüküne rağmen, göreve gelir gelmez yoğun bir çalışma temposuna girdik, insanlarımıza, esnafımıza güven verdik. Eskiye nazaran daha fazla vergi toplamaya başladık. Masrafları kıstık, para biriktirmeye başladık. Tabi biraz da iş yapıyoruz. İstiyoruz ki, Akdeniz artık olumsuz olaylarla anılmasın. Artık Akdeniz’de barış var, sevgi ve muhabbet var. Bu durum devam edecek. Akdeniz iyiye gidiyor. Çok hizmetler getirdik. Spor Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle Akdeniz’i bir spor şehri yapıyoruz, ihaleye çıkıyoruz. 30 milyon TL bedelli tesisler yapıyoruz. 140 dönümlük Mersin Millet Bahçesini kentimize kazandırıyoruz. Çay Mahallesi’nde yerinde kentsel dönüşüm projesini başlattık. 20 yıldır konuşulurdu ama bize nasip oldu. Şimdi Barış ve Bahçe’ye de başlıyoruz. Turgut Reis için Çevre Bakanlığımız çalışıyor. Çamlıbel’de profesyonel balıkçıları, limanını büyüteceğimiz Karaduvar’a taşıyoruz. Çamlıbel’de sadece marina kalacak. Dolayısıyla Millet Bahçesi ile Çamlıbel’i entegre ettiğimizde, Çamlıbel eski ruhunu yakalayacak. Kışlayı da millet bahçesine entegre edip, içine bir kültür merkezi, bir de gençlik merkezi yapacağız. Ayrıca bir ilke imza atarak, Mersin’in ilk engelli gençlik merkezini açıyoruz. Tüm bunları halkımızdan ve sizlerden aldığımız güçle yerine getiriyoruz.”