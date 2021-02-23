Gültak: "Akdeniz’de kentsel dönüşümden başka çare yok"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe sınırları içerisinde gözetim altında bulunan metruk bir binanın çökmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu durum çarpık yapılaşmanın oluşturduğu düzensiz ve plansız kentleşmenin son örneğidir. Akdeniz’de kentsel dönüşümden başka çare yok” dedi.

Akdeniz Belediyesi, kent genelinde muhtarlıklarla işbirliği halinde metruk ve tehlike eden arz eden yapıların yıkımını gerçekleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesinde belediye ekiplerince gözetim altında bulunan metruk bir yapı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Konuyla ilgili Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler yıkılan yapının ve çevresinin etrafına güvenlik şeridi çekip, vatandaşlara uyarıda bulunarak vakit kaybetmeden yasal işlemlere başladı. Çöken yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya yüz tutmuş yapılar dahilinde gözetim altında olduğu öğrenildi.

“İstediğimiz zaman bu tür yapıları yıkamıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Bu çöken ev, Bahçe Mahallesinde çarpık yapılaşmanın oluşturduğu düzensiz ve plansız kentleşmenin son örneğidir. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Çöken evin ve hemen yanında bulunan 2 katlı yapının aynı parsel üzerinde 14 varisi var. Yani bizler istediğimiz zaman bu tür yapıları yıkamıyoruz. Varislere ulaşma adına gerekli yasal prosedüre uymak zorundayız” diye konuştu.

“Akdeniz’in nefes alması için kentsel dönüşüm şart”

Bu hafta itibarı ile encümen kararını çıkarıp, yasal prosedürü uygulayıp, çöken bina ile aynı parsel üzerinde bulunan ve yıkılma tehlikesi olan 2 katlı yapıyı da yıkacaklarını kaydeden Gültak, "Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Akdeniz’in nefes alması için kentsel dönüşüm şart. Eskimiş, köhne ve haliyle her anlamda riskli olan binalar ortadan kalkacak. İnsanlarımız daha güvenli bir ortamda yaşayacak” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm insan hayatı açısından önemli”

Vatandaşlara uyarıda da bulunan Gültak, “Kent sakinlerimiz çevrelerinde bu tür binalara rastladıklarında mutlaka belediyemize haber vermelidir ki, bizler de herhangi bir olumsuzluk yaşamamak adına erkenden çözüm üretelim. Bu durum kentsel dönüşüm projelerinin insan hayatı açısından ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.