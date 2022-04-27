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Gültak: "Akdeniz’de, hayal olan projeler gerçekleşiyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel dönüşüm projeleriyle devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bütün bunlar bir zamanlar Akdeniz için hayaldi. Ama bu hayallerin hepsi şimdi gerçekleşiyor" dedi.

MERSİN 27.04.2022, 15:20 27.04.2022, 15:26
Gültak: "Akdeniz’de, hayal olan projeler gerçekleşiyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel dönüşüm projeleriyle devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bütün bunlar bir zamanlar Akdeniz için hayaldi. Ama bu hayallerin hepsi şimdi gerçekleşiyor" dedi.

Gültak, iftar buluşmaları çerçevesinde bu kez belediye personeli ve aileleri ile bir araya geldi. Millet Bahçesi sahil etabında düzenlenen iftar buluşmasında, masaları tek tek dolaşan Gültak, belediye çalışanları ile sohbet etti, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birinde buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Gültak, “Personelimizden ve halkımızdan aldığımız gücü Akdeniz’e yansıtıyoruz. Bu güçle Akdeniz ilçemiz artık değişiyor. Elbette Akdeniz’de sağladığımız bu dönüşümü tek başıma benim yapma şansım yok. Personelimizden aldığımız enerji ile hizmet üretiyor ve Akdeniz’i değiştiriyoruz. Çalışanlarımız arasında huzur var. Çünkü akşam evinize gittiğinizde, örneğin performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığınıza dair gece yarısı bir mesaj alma ihtimaliniz yok. Biz hiç kimseyi işinden gücünden etmedik" diye konuştu.

“Akdeniz’de, hayal olan projeler gerçekleşiyor”

Konuşmasında kadınlar, gençler ve çocuklar için hayata geçen mesleki, kültürel, sosyal ve eğitime dönük hizmet ve projeleri de anlatan Gültak, Çay Mahallesi’nde tamamlanan, Barış Mahallesi’nde de yeni başlayan yerinde kentsel dönüşüm projelerinden bahsetti. Gültak, “Çay Mahallesi’ni 5 etaba ayırdık. İlk etap görüşmelerinin sonunda, hak sahipleri ile yüzde 80 anlaşma ihtimalimiz doğdu. Şehrin ortasında, kentin en eski mahallelerinden Barış’ta da temeller atılıyor. Yüzlerce yeni ve modern konut oraya da yapılacak. Bütün bunlar bir zamanlar Akdeniz için hayaldi. Ama bu hayallerin hepsi şimdi gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“Çamlıbel de değişiyor”

’Hoş Geldin Bebek’ projesi, kanser hastalarına sunulan onkobüs hizmeti, muhtarlara ayni yardım, gençlere ve çocuklara yönelik eğitim hizmetleri, ilçeye kazandırılan spor tesisleri ve daha pek çok projeden bahseden Başkan Gültak, ‘Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi’ne de değindi. Çamlıbel’in, Türkiye’nin en güzel su sporları merkezlerinden birine dönüşeceğini ifade eden Gültak; “Çevre Bakanlığı resmi yazıları yazdı. Biz de geçen ay mecliste konuyu tartıştık. Önümüzdeki ay bu görüşlerin hepsi bakanlığa ulaşacak ve Çevre Bakanlığı da onaylayacak. Ulaştırma Bakanlığımız buraya, Millet Bahçesi ve Atatürk Parkı ile entegre, 12 bin metrekare kapalı alana sahip, her türlü sporlarının yapılabileceği alanlar olacak. Özetle Çamlıbel değişecek” diye konuştu.

“Borç yükü altındayız ama çalışanlarımıza en iyi maaşı veriyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 232 milyon TL borçla belediyeyi devraldığını hatırlatarak şöyle konuştu; “Borcu biraz azalttık. Şu an Mersin’de en iyi maaş alan işçi kardeşlerimiz bizde. Akdeniz Belediyesinin ruhsat ve imar gelirleri çok az. Yeni binalar yapılmıyor çünkü. Geliri en az olan belediyeyiz ve borç yükü altındayız. Buna rağmen en iyi maaşı veriyoruz. Memurlarla ilgili yeni haklar, sosyal denge tazminatı gelince hemen onu da imzaladık. Borç yükü ve kısıtlı bütçemize rağmen memur ve işçimize elimizden gelen ücretin en yükseğini veriyoruz.”

Akdeniz, gelişmişlik sıralamasında son 4 yılda 20 sıra yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı araştırmanın sonucuna göre, 2017 yılında gelişmişlik endeksinde 123’üncü sırada olan Akdeniz ilçesinin, son 4 yıl içinde 20 sıra yükselerek 103’üncü sıraya çıktığını kaydeden Gültak; “Aynı araştırmada Mersin’de birinci sırada gelen ilçe, Türkiye genelinde 49’uncu sırada yer alan Yenişehir’dir. Akdeniz ise ikinci sıradayız. Bu başarıyı çalışanlarımızla birlikte elde ettik. Bu rakamları ben değil bakanlığımız belirliyor ve şeffaf bir şekilde açıklıyor. Sizlerle birlikte Akdeniz için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Dilediğiniz zaman, çekinmeden yanıma gelebilirsiniz. Bir derdi, sıkıntısı veya sorunu olan mesai arkadaşlarıma kapılarımız sonuna kadar açıktır" dedi.

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