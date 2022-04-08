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Gültak: “2023 Uluslararası Yelken Yarışlarının adresi Çamlıbel’dir”

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında, ‘2023 Uluslararası Yelken Yarışları’nın adresinin Çamlıbel olduğunu belirterek, “Derdimiz; yelken yarışlarının Çamlıbel Su Sporları Merkezinde düzenlenmesini sağlamak. Şampiyonanın takvimini de aldık. Proje için acele etmemizin nedeni bu. O yüzden meclis olarak hızlı karar alalım” dedi.

MERSİN 08.04.2022, 15:37
Gültak: “2023 Uluslararası Yelken Yarışlarının adresi Çamlıbel’dir”

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında, ‘2023 Uluslararası Yelken Yarışları’nın adresinin Çamlıbel olduğunu belirterek, “Derdimiz; yelken yarışlarının Çamlıbel Su Sporları Merkezinde düzenlenmesini sağlamak. Şampiyonanın takvimini de aldık. Proje için acele etmemizin nedeni bu. O yüzden meclis olarak hızlı karar alalım” dedi.

Başkan Gültak, Akdeniz Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde, meclis üyelerinin Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Çamlıbel’de su sporları merkezi yapılacağını belirten Gültak, “Burada AVM yapılmıyor. Atatürk Parkına gasp veya elden alma olayı da söz konusu değil. Ayrıca alan 18 dönüm değil. Şehir plancıları, mimarlar ve STK’larla görüşüldü; sanırım alan 8-9 dönüme düşürüldü” diye konuştu.

“2023 Uluslararası Yelken Yarışlarının adresi Çamlıbel”

26 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Yelken Yarışlarının Akdeniz’de yapılmasının planlandığını kaydeden Gültak, bu nedenle Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Gültak, “Kimseden bir şey kaçırmıyoruz. Fakat şunun altını çizeyim; 2023 yılında düzenlenecek Uluslararası Yelken Yarışlarının adresi Çamlıbel’dir. Acele etmemizin nedeni budur. Zira 6 ay sonra bize yazı yazacaklar, ‘Ne oldu, tesis var mı?’ diye soracaklar ve gelip bakacaklar. Eğer yoksa şampiyona başka ülkeye gidecek. Yelken yarışlarının burada yapılması demek, Akdeniz’in, Mersin’in, Çamlıbel’in adının tanınması; esnafımızın para kazanması demek. O yüzden meclis olarak hızlanalım” ifadelerini kullandı.

“Çamlıbel esnafı projeyi destekliyor”

Başkan Gültak, amatör balıkçıların bulunduğu yerin de tamamen beton olup kullanılmadığını vurgulayarak, “Bu bölge 300-350 araçlık otopark olacak. Yoksa Büyükşehir’in tahsisi veya başka bir şeyle alakası yok. Bu otopark Çamlıbel ve çarşı esnafına hizmet verecek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında projenin sunumunu yaptım, alkışladılar. İsterseniz Çamlıbel esnafını ziyaret edelim. Hepsi projeyi kabullenmiş ve bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Ne Çamlıbel esnafı ne Ticaret Odasından projeye hiçbir itiraz yok” dedi.

Bakanlıktan ek süre istediklerini de belirten Gültak, “Mayıs ayı meclis toplantımızda gündeme getireceğiz. Bir aylık süre var. Bu sürede konu, komisyonlarda yeterince incelenecektir” diye konuştu.

“Yüzlerce yabancı katılımcı Akdeniz’e gelecek”

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, 2023 Uluslararası Yelken Yarışları hakkında şu bilgiler verildi:

“Mersin Optimist Haftası Uluslararası Yelken Yarışlarının 26 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında Akdeniz’de yapılması planlanıyor. Organizasyon, Uluslararası Optimist Sınıf Birliğinde şimdiden yerini buldu ve takvime alındı. İtalya’daki Garda Gölünde yapılan yarışların bir benzeri Akdeniz’de; Çamlıbel’e kazandırılması planlanan Su Sporları Merkezinde yapılacak. Bodrum’da, 20 ülkeden 7-14 yaş arası 312 sporcunun katıldığı yelken yarışları büyük ilgi görmüştü. Yaş grubu dolayısıyla velileri ve kafileler de düşünüldüğünde yüzlerce yabancı katılımcı Akdeniz’e gelecek. Böylelikle başta Çamlıbel ve çarşı esnafı olmak üzere Mersinli esnaf, oteller ve kafeler iş yapacak. Marka değeri yükselecek olan Akdeniz, sporla anılan bir ilçe olacak.”

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