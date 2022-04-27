Gülnar’da atalık nohut tohumları toprakla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, geçtiğimiz yıl Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile hayata geçirdiği ’Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi’ çerçevesinde Gülnar ilçesindeki üreticiler bu yıl da atalık tohumları toprakla buluşturdu.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmada, Gülnar’da 23 üretici, 115 dekarlık alanda bin 380 kilo atalık nohut tohumu ekti. Bereket Mahallesi’nde 8, Dayıcık Mahallesi’nde 9 ve Şeyhömer Mahallesi’nde 6 üretici destekten faydalandı. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da üreticiye girdi maliyetleri ile birlikte zirai ilaç desteği sağladı. Projenin devamında üreticinin elde edeceği ürünler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği fiyatın yüzde 25 fazlasına alım garantili olacak.

“Atalık tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinde görevli ziraat teknikeri Ali Karakış, projenin detaylarını anlatarak, “Projemizden faydalanan üreticilerimizin tohum ve zirai ilaç girdilerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bunun dışında üreticilerimizin üretmiş oldukları nohutlara Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlemiş olduğu fiyatın yüzde 25 fazlasına alım garantisi veriyoruz. Bu sene projemizin ikinci yılındayız. Uygulamış olduğumuz proje sayesinde atalık tohumların üretim alanlarını çoğaltıyoruz, üreticilerimize ekonomik kazanç sağlamış oluyoruz ve kaybolmaya yüz tutmuş atalık tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz” dedi.

“Topraklarımız işlenmiş oldu”

Gülnar ilçesi Bereket Mahallesi Muhtarı Ünal Cin, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Atalık nohudumuz bizim yıllardır yetiştirdiğimiz bir nohut. Önceleri kamyon kamyon satılan bu nohutlarda şimdi verim düşüklüğü oldu. Başkanımız sayesinde bu nohudumuzu toprakla buluşturduk. Mahallemizde 8 vatandaşımıza nohut ve ilaç desteği ile katkıda bulunuldu. Topraklarımız işlenmiş oldu” diye konuştu.