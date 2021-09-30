Gülnar yükseköğrenim kız öğrenci yurdu ve konukevi için başvurular başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gülnar’da kız öğrencilere hizmet verecek yükseköğrenim kız öğrenci yurdu ile erkek öğrencilere hizmet verecek olan Gülnar Konukevi için başvurular başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri için gelecek hafta Gülnar’da hizmete açılacak öğrenci yurdu ve konukevine yönelik başvurular başladı. 68 kız öğrenci kapasiteli Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve 40 erkek öğrenci kapasiteli Gülnar Konukevi için başvurular 1 Ekim’e kadar alınacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in oldukça önem verdiği konuların başında gelen eğitime destek için gerekli çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mersin Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tahsis edilen bina, Büyükşehir tarafından öğrencilerin barınabileceği bir alan haline getirildi.

Kız öğrenciler için 68, erkek öğrenciler için 40 kişi kapasiteli

Gülnar’da Hacıpınar Mahallesi Ahmet Usta Sokakta hizmet verecek olan yurt ve konukevi toplam 108 öğrenci kapasitesine sahip. Kız öğrencilerin barınacağı Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu A Blok’ta 17 odalı, 68 öğrenci kapasiteli; erkek öğrencilerin barınacağı Gülnar Konukevi ise C Blok’ta 40 kişilik kontenjana sahip. Konukevi, yükseköğretim erkek öğrencilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine kırsaldan gelen ve barınma sorunu olan öğrencilere de hizmet verecek.

Son başvuru tarihi 1 Ekim olan yurt ve konukevi için gerekli belgeleri öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, anne ve babanın ikametgah belgesi ve aile gelir durum belgesi (SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, vergi levhası) oluşturuyor. Başvuru yapacak öğrencilerin, evraklarını Saray Mahallesi Alaaddin Sokaktaki Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine elden teslim etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenlerin 0324 774 82 52 numaralı telefonu arayabilecekleri bildirildi.