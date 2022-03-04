Gülnar Göleti Mesire Alanı, Gülnar Belediyesine kiralandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde olan ‘Gülnar Göleti Mesire Alanı’nı 20 yıllığına Gülnar Belediyesine kiraladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ile Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar arasında imzalanan sözleşme ile mesire alanı Gülnar Belediyesine devredildi.