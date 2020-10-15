Gülek Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtına Türk bayrakları asıldı
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇUKUROVA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLAN GÜLEK KARBOĞAZI’NDAKİ KAHRAMANLIĞI SİMGELEYEN “KARBOĞAZI KUVAYİ MİLLİYE ANITI”NDA ŞANLI TÜRK BAYRAKLARININ YENİLERİNİ ASTI.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova’nın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir dönüm noktası olan Gülek Karboğazı’ndaki kahramanlığı simgeleyen “Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtı”nda şanlı Türk bayraklarının yenilerini astı.
Yayla turizmi açısından eşsiz güzelliğe sahip olmasının yanı sıra Milli Kurtuluş Savaşı sırasında 25 Mayıs 1920’de, Gülekliler başta olmak üzere, çevre köylerden vatandaşların katılımı ile 44 kişilik Kuvayi Milliyecilerin, Fransızların geçişini kahramanca önlemeleri ve düşman askerlerini esir almalarına da sahne olan Karboğazı mevkisinde bulunan Kuvayi Milliye Anıtı’ndaki bayrakların söküldüğü bilgisini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Gülek’e hareket etti.
Büyükşehir İtfaiyesi araçlarıyla, anıt çevresinde bulunan direklere kısa sürede yeni bayraklar asıldı. Ekipler, Gülek Karboğazı mesire alanında bulunan bayrak direğindeki yıpranan bayrağı da yenisiyle değiştirdi.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi yine “Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtı”nda değişik nedenlerle sökülen veya yerinden çıkan mermer blokların yenilerinin takılması içinde çalışma başlattı.
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2