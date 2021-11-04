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Gülcan Kış: "İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liseleri düzeyinde kurulan Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (KARGEM) tanıtım etkinliğine katıldı. Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Kariyer Merkezi’nin önemine dikkat çekerek, “İş gücü piyasasını koordine eden bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.
MERSİN 04.11.2021, 09:50