Göçmen Katlı Kavşak çalışmaları başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. Çevre Yolu üzerinde yapımına başlanan Göçmen Katlı Kavşak çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Mersin’e her türlü hizmeti yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Seçer, 2024 yılına dek şimdiye kadar tamamlananlarla birlikte 5 katlı kavşağı bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Seçer, inşaat çalışmalarına başlanan Göçmen Katlı Kavşak alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Mersin Hali civarından bir aracın 2. Çevre Yoluna girdiği zaman Mezitli’ye kadar kesintisiz gitmesini istediklerini söyleyen Seçer, yapımına başlanan Göçmen’deki katlı kavşak projesinin detayları hakkında şu bilgileri verdi: “755 metre uzunluğunda doğu-batı aksında bir katlı kavşak. Bu katlı kavşağın bir özelliği; eğimi de son derece az. Diğer katlı kavşaklarda yüzde 8’lere varan eğim olmasına rağmen burada yüzde 3 ile bunu kurtarıyoruz. Çok az bir eğimle araçlar batacak ve 750 metre sonra çıkacak. Enine de 450 metre yani kuzey-güney aksında bir güzergah olacak. Katlı kavşağın üst zemini de son derece iyi hesaplandı. Teknik olarak herhangi bir tıkanmaya, trafiğin aksamasına sebebiyet vermeyecek, araçların daha rahat bir seyir yapmasını sağlayacak önlemleri aldık. Sevgi Katlı Kavşağı’nda bu tip sıkıntılar olmuştu daha sonra onları da aştık.”

Çalışmalar aralıksız devam edecek

Göçmen’deki katlı kavşak çalışmasının ardından 34. Cadde ile 2. Çevre Yolunun kesiştiği noktada hızla çalışma yapmak istediklerini ifade eden Seçer, şöyle devam etti: “Yani eski KİPA Kavşağı olarak anılan şimdi Sayapark Alışveriş Merkezi’nin olduğu bölge. Orada bir proje ve bir meydan çalışmamız var. Orada çift proje çalışıyoruz. Hatta bir 3’üncü önemli ve değerli proje de tramvay projesi. Metronun temel atma töreninde bunu açıklamıştım. Başlangıç noktasının da metro istasyonunun olduğu Eczacılık Fakültesinin köşesinde, PTT şubesinin olduğu bölümde metronun bir istasyonu olacak. Oradan tramvaya bağlantı vereceğiz. İşte bizim orada yapacağımız köprülü katlı kavşak da bu entegrasyon içerisinde olacak. Yani oradan tramvay geçecek. 34. Cadde boyunca kuzeye gidecek, oradan üniversite hastanesine, üniversiteye ve Üniversite Caddesine 11 kilometrelik ring atacak. Bizim amacımız buradan çıkıp onu gerçekleştirmekti. Ancak şu anda net karar veremedik. Neden? Bir yandan da metro inşaatına başladık. Oradaki istasyon imalatlarıyla, bizim katlı kavşak imalatının zaman olarak uyumlu olması lazım. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Eğer bir boşluk olacak olursa zaman yitirmeme adına şu an Hal Katlı Kavşağı projesi hazır. Her an girebiliriz. Eğer bir süre sorunu ya da zaman kaybı sorunu yaşayacağımızı düşünürsek Hal Katlı Kavşağını gerçekleştireceğiz.”

“Biz Mersin’e her türlü hizmeti yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz”

Şimdiye kadar yapımı bitenlerle birlikte 2024 yılına kadar toplam 5 katlı kavşağı tamamlamayı hedeflerini kaydeden Seçer, “Bunlar netleşmiş durumda. Zaten ikisi tamamlandı. Biri yarım devralınmıştı. Ancak önemli olan bir nokta daha var ki, Akbelen Mezarlığı’nın alt bölgesindeki kavşak son derece sorun oluşturuyor, trafiği engelliyor. Karayollarının uhdesinde. Görüşmelerimiz devam ediyor. Farklı gelişmeler olabilir, bir şey diyemiyoruz şu anda ama buradan yurttaşlarıma herhangi bir olağanüstü gelişme olmazsa 5 katlı kavşağı 2019-2024 yılları arasında tamamlayacağımızın sözünü verebiliriz. Biz Mersin’e her türlü hizmeti yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze bugüne kadar nasıl kattıysak bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.