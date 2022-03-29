Göçmen katlı kavşağı nisan ayının ilk haftasında açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Göçmen’de yapımını sürdürdüğü katlı kavşak çalışmalarının yüzde 98’i tamamlandı. Asfalt dökümüne geçilen ve büyük bir kısmı tamamlanan katlı kavşak Nisan ayının ilk haftasında hizmete açılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında inşaatına başlanan Göçmen katlı kavşak çalışmaları tamamlanmak üzere. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, “Bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce, yani 87 günden önce bitecek” dediği Göçmen’deki katlı kavşak çalışmalarında sona yaklaşıldı. Sevgi Katlı Kavşağını 87 günde bitiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Göçmen’de yapımına başladığı katlı kavşağı daha kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. 3 bin 110 metre yağmursuyu altyapısı tamamlanan kavşakta 2 bin 107 ton demir, 10 bin 696 metreküp betonun yanı sıra 21 bin 336 ton sıcak asfalt kullanıldı. 4 bin 572 metrekare kaldırımın ise yüzde 50’si tamamlandı. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi kesişiminde doğu-batı istikametinde 755 metre, kuzey-güney istikametinde 440 metre olmak üzere toplam uzunluğu bin 195 metre olacak olan katlı kavşak, bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak.

“Projenin yaklaşık yüzde 98’indeyiz”

Göçmen Katlı Kavşağı Şantiye Şefi Bertan Ünal, nisan ayının ilk haftasında kavşağın açılmasının planlandığını söyledi. Tamamlanmayan kısımların bilgisini de paylaşan Ünal, “Şu anda alan imalatlarda oto korkuluk, yol çizgi boyaları ve trafik işaret levhaları kalıyor. Onun haricinde katlı kavşak projesinde ilk defa uygulanacak olan bisiklet yolu projemiz var. Nevit Kodallı Caddesi istikametinde uygulanacak” diye konuştu.