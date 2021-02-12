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Gıda kurutma tesisinde istihdam edilecek kadınlara eğitim

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile yapımına başlanan ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin paydaş olduğu Gıda Kurutma Tesisi Projesinde istihdam edilecek 25 kadın ‘kurutulmuş sebze ve meyve operatörlüğü’ eğitimi alıyor. İŞKUR aracılığıyla verilen eğitimin sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlayan kadınlar sertifikalarını alarak, tesis faaliyete geçtiğinde çalışmaya başlayacak.

MERSİN 12.02.2021, 09:52
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Gıda kurutma tesisinde istihdam edilecek kadınlara eğitim

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile yapımına başlanan ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin paydaş olduğu Gıda Kurutma Tesisi Projesinde istihdam edilecek 25 kadın ‘kurutulmuş sebze ve meyve operatörlüğü’ eğitimi alıyor. İŞKUR aracılığıyla verilen eğitimin sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlayan kadınlar sertifikalarını alarak, tesis faaliyete geçtiğinde çalışmaya başlayacak.

Tesiste 13’ü mülteci olmak üzere toplam 25 kadın istihdam edilecek. Yaklaşık 700 metrekare büyüklüğünde, 100 bin dolarlık maliyete sahip olan ve içerisinde depo, dinlenme alanı, yıkama, doğrama ve paketleme odasının bulunacağı tesiste istihdam edilecek kadınlar, bin saat sürecek eğitimi almaya başladı. ‘Kurutulmuş sebze ve meyve operatörlüğü’ eğitimi, Mersin İŞKUR, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile veriliyor. Eğitimin ardından yapılacak sınavı başarı ile tamamlayan kadınlara sertifika verilecek.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Gıda Kurutma Tesisi Projesi’nin hem kadınlara ek gelir sağlaması hem de Mersin’in ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması açısından önem verdikleri bir proje olduğunu ifade ederek, “Mersin tarımın başkenti. 0 rakımdan yaklaşık 2 bin-3 bin rakımlara kadar çok subtropik olmadıktan sonra her ürünün yetişebileceği çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. İlimizde yaklaşık 87 çeşide yakın ürün yetişmekte. Her ne kadar yaş meyve-sebze diyarı olarak geçsek de ürünlerimize katma değer ve daha iyi pazarlama imkanları sağlayacak bu projeyi Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsiyoruz. Gerek ürünlerimize katma değer sağlanması gerekse siz değerli hanımefendilere evleri için ek gelir kaynağı olması açısından önemsediğimiz bu projede bizlere destek olan Uluslararası Göç Örgütü’ne Mersin İŞKUR Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve Mersinden Kadın Kooperatifimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise kooperatif olarak projede yer almaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Güneş Enerjili Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi projesinde Mersinden Kadın Kooperatifi olarak sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kentimizde hem kadın istihdamının artırılması hem de bölgemizdeki ürünlerin katma değere dönüştürülmesi açısından kadınlarımızla birlikte çalışmak bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Mersin’in çok bereketli topraklara sahip, pek çok ürünün yetiştiği bir bölge olduğunu ifade eden Seçer, kurulacak tesis ile bu ürünlerin katma değerinin artacağını söyledi. Seçer, “Bu ürünlerin katma değere dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının sağlaması maksadıyla Mersinden Kadın Kooperatifi olarak biz bu projede markalaşmaya ve kadınlarımızla birlikte çalışmaya çok önem veriyoruz. Bunun kentimizin de tanınırlığını ve bilinirliğini arttıracağını düşünüyoruz. Güneş enerjisiyle çalışacak olması da tesisin kıymetini bir kat daha artırmakta” şeklinde konuştu.

“Katma değerli ürünlerle kadınlarımıza destek olacağız”

Seçer, proje için bir araya gelen Uluslararası Göç Örgütü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlara teşekkür ederek, “Hep birlikte çok çalışacağız, ileriye gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Güzel ürünlerle, katma değerli ürünlerle hem kadınlarımıza destek olacağız hem de Mersinimizin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtımını sağlayacağız. Birlikte güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarı göstermesi halinde Gıda Kurutma Tesisinde çalışacak olan 2 çocuk annesi Nurcan Baykara, “Pandemiden dolayı iş bulmakta zorluk çektim. Büyükşehir Belediyemizin biz kadın üreticilere destekte bulunduğu Gıda Kurutma Tesisi Projesi’nden haberim oldu. Bir umutla Mersin Büyükşehir Belediyemizin ‘Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörlüğü’ eğitimine başvurdum ve kabul edildim. Belediyemizin biz kadın üreticilere ve kadınlara verdiği değerden dolayı Başkanım Vahap Seçer’e, değerli eşi Meral Hanım’a, daire başkanlarıma ve personeline teşekkür ederim” dedi.
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