Son Dakika
Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile yapımına başlanan, 13’ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam edileceği gıda kurutma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.
MERSİN 11.12.2020, 12:23
3
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile yapımına başlanan, 13’ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam edileceği gıda kurutma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.Mersin Hal Kompleksi içerisinde yapımına başlanan tesisin kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, Büyükşehire hibe edilecek. Güneş enerjisi ile çalışan gıda kurutma tesisi projesi hakkında bilgiler veren Seçer, “100 bin dolarlık bir hibe aldık. Burada Mersinden Kadın Kooperatifimiz son günlerde de önemli çalışmalar yapan bir kooperatifimiz. O kooperatifimizle de işbirliği yaparak, mevcut Toptancı Sebze ve Meyve Hali içerisinde, şu anda inşaatı devam eden zaten prefabrik bir yapı. Bir kurutma tesisi kuruyoruz. Burada yöremize özgü meyveler kurutulacak, paketlenecek ve satılacak. Kadın kooperatifimizin buradaki özellikle işin en başlangıç noktasından son noktasına yani pazarlamaya kadar önemli katkıları olacak” dedi.
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü