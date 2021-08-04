Genel Müdür Kahveci: “Teknopanel yüzde 40 büyüdü”

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, pandemi nedeniyle Avrupa’da yaşanan üretim faaliyetindeki durgunluğun Türkiye’deki sektörel üreticileri pozitif yönde etkilediğini belirterek, “Teknopanel olarak bu süreçte sektörel büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ivme kazanarak yaklaşık yüzde 40 büyüdük” dedi.

2005 yılında Mersin’de kurulan Teknopanel, Avrupa’nın en modern tesisleri arasında gösterilen Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’da toplam 123 bin metrekareye ulaşan kurulu alanıyla inşaat malzemeleri sektöründe, sandviç panel ve EPS ürünlerinin üretimini, yurt içi, yurt dışı satış ve pazarlamasını gerçekleştirmeye devam ediyor. Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en stratejik noktalarında yer alan dört üretim tesisimiz, Ar-Ge merkezimiz ve 480 personelimiz ile hem ülke ekonomisine, hem de ihracatına değer katıyoruz. 2007 yılında Irak’a gerçekleştirdiğimiz ilk ihracatla açıldığımız global pazarda bugün sahip olduğumuz alanında uzman ekibimiz ve güçlü bayi ağımızla Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 95 ülkede boy gösteriyor, tercih edilen markalar arasında ön sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

“İhracatta kendi rekorumuzu kırarak ciromuzu 25 milyon 235 bin dolara çıkardık”

Pandemi dönemi boyunca Covid-19 salgınına karşı aldıkları üst düzey tedbirlerle üretimlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Kahveci, “Uluslararası yaşanan bu krizde üretim ve tedarik zinciri akışının yavaşlaması söz konusu olsa bile biz müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve kesintisiz olarak karşılamayı başardık. 2020 yılında yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda hem metraj hem de cirosal olarak tarihi bir rekora imza attık. Yıllık sandviç panelde 8 milyon 700 bin metrekare ve EPS ürünlerinde ise 1 milyon metreküplük üretim yaparak önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. İhracatta da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine kendi rekorumuzu kırarak ciromuzu 25 milyon 235 bin dolara çıkardık” ifadelerini kullandı.

“7. kez liderlik bayrağını elimizde tutuyoruz”

Pandemi nedeniyle Avrupa’da yaşanan üretim faaliyetindeki durgunluğun Türkiye’deki sektörel üreticilerin faaliyetlerini pozitif yönde etkilediğini kaydeden Kahveci, “Pandemi döneminde genel olarak sektörümüzde ciddi bir gelişme var. İhracat açısından ülke olarak Asya ile Avrupa’nın ortasında bulunmamız, genel iş gücü maliyetlerinin düşük olması, teknolojinin iyi takip edilip sürekli iyileştirme yapılması ve yeniliğe açık olunması yurt dışı satışları için Türk üreticilerinin tercih edilmesine sebep oluyor. Teknopanel olarak bu süreçte sektörel büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ivme kazanarak yaklaşık yüzde 40 büyüdük. Başarımızın en önemli göstergesi olarak; her yıl İSO tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde bu yıl da sektördeki tek firma olarak yerimizi almamızı, geçtiğimiz yıla göre 121 sıra yükselmemizi ve üst üste 7. kez liderlik bayrağını elimizde tutuyor olmamızı söyleyebilirim” dedi.

Yeniliğe ve değişime açık, esnek üretim yapısı ile Teknopanel’in, sahip olduğu Ar-Ge merkezinde müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştirdiklerini, bilgi birikimleri yüksek, bölgelerinde yetkin ve etkin ekipleri ile pazar paylarını artırdıklarını belirten Kahveci, şöyle devam etti: “Markamızın tercih edilebilir olmasındaki en önemli etken, ürün çeşitliliğimiz ile pazarın taleplerine cevap verebilmemiz. Diğer önemli etken ise üretim tesislerimizin lokasyonları diyebiliriz. İhracat sevkiyatlarımızın önemli bir bölümünü Mersin fabrikamızdan Orta Doğu’ya, Sakarya fabrikamızdan ise Türki Cumhuriyetlerine ve Balkanlar’a rahatlıkla ulaştırabiliyoruz.”

“Yurt dışında yeni bir tesis kurmayı planlıyoruz”

Hedeflerine ilişkin de bilgi veren Kahveci, “Hedeflerimize ulaştığımız 2020 yılının ardından 2021 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz yüzde 40’lık büyümeyi yıl sonuna kadar korumayı hedefliyoruz. Ayrıca başarılı büyüme trendimizi artırmak amacıyla çok yakında yurt dışında yeni bir tesis kurmayı planlıyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye yeni hizmet noktalarını bünyemize katıyor ve büyümeye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dünyanın her yerinde bir Türk markası olarak Teknopanel bayrağını gururla dalgalandırmak ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.