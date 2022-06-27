Gençler, Tarsus Genç Fest’te doyasıya eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sosyal etkinliklerine hız verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Kültür Parkta gerçekleştirilen ‘Tarsus Genç Fest’te gençler doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Etkinliklerine havaların ısınması, okulların tatile girmesi ve sınav dönemlerinin sona ermesiyle birlikte hız veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin doyasıya eğlenmeleri için festivaller gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) işbirliğiyle ‘Tarsus Genç Fest’ konser ve eğlence programı düzenlendi. Kültür Parkın doğal ortamında kurulan sahne etrafında yüzlerce genç toplanırken, farklı yaş gruplarından birçok vatandaş da enerjisi yüksek sahne performanslarını ilgiyle izlediler.

Gençler, hareketli sahne performansları ile coştular

DJ şov, dans şov ve konserlerin ardı ardına yer aldığı ve saatlerce süren festivalde holi parti sırasında atılan boyalarla ortam daha da renklendi. Kozmoz grubu, Kahir ve Gazi ikilisi, Mati-Emrati-Ozi üçlüsünün hip hop sahne performansı ile coşan gençler, dans şov, DJ Ramazan ve Dodo’nun muhteşem performanslarının ardından finalde ise MEG’in seslendirdiği şarkılarla unutamayacakları bir gece yaşadılar.

“Sizlerin bu coşkusu olduğu sürece, Başkanımız Vahap Seçer’in hizmetleri devam edecek”

Sınırsız eğlenceye sahne olan programda Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü ve Meclis Üyesi Ali Uyan, gençlere hitap ederek, “Sizlerdeki bu enerji, bu heyecan, bu coşku olduğu müddetçe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in hizmetleri de bugün olduğu gibi, yarınlarda da artarak devam edecek. Bundan emin olun” dedi.

“Bu tür etkinlikler bizi sosyalleştiriyor”

Bu tip organizasyonlar sayesinde arkadaşlarıyla daha fazla sosyalleşme imkanı bulduklarını söyleyen Gül Şendur, “Çok mutluyum, çok güzel bir ortam. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Vahap Başkana bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Sayesinde sürekli Tarsus’ta böyle etkinlikler görüyoruz. Çok mutluyuz bu durumdan. Arkadaşlarımızla daha fazla sosyalleşme, daha fazla bir şeyler paylaşabilme ortamları sağlıyor” diye konuştu.