Gençler Kariyer Merkezi ile geleceğe hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde kentteki üniversiteler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası, Eğitim ve Kalkınma Vakfı ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde ’Kariyer Fırsatları ve Networking’ etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ‘Kariyer Fırsatları ve Networking’ etkinliği, büyük ilgi gördü.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kurumlar arası işbirliğine dayalı birçok projeyle iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere destek olduklarını belirtti. ‘Kariyer Fırsatları ve Networking’ etkinlikleri ile özellikle pandemi sonrası gerçekleşen dijital devrimin ve bunun işgücü piyasaları üzerinde oluşturduğu değişimi, işgücü piyasasının bütün taraflarına aktarmaya çalıştıklarının altını çizen Özada, iş arayanların ve gençlerin, sektörün beklediği yetkinliklere odaklanması gerektiği kadar, sektörün de gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanması gerektiğini söyledi.

‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ hakkında da bilgi veren Özada, mesleki eğitim, kariyer rehberliği ve iş arama danışmanlığı hizmetlerini bir araya getirerek, özellikle firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim programları açtıklarını belirtti. Ocak - Ağustos 2022 dönemi itibariyle 186 kursiyer programlara katılırken, 119 mezun kursiyerden 38 kursiyerin istihdama katıldığını söyleyen Özada, ekim-aralık döneminde de mesleki eğitim programlarına yoğunlaşacaklarının altını çizdi.

Kariyer Merkezinden Üniversite Gençliğine Çağrı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş’ye bağlı kafe ve işletmelerde, 2021 döneminde başlattıkları üniversite öğrencilerine yönelik part time iş fırsatlarını, 2022 döneminde kurumsallaştırdıklarını ve ‘İlk İşim Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Özada, Denizkızı Turizm A.Ş. kafe ve işletmelerde part time çalışmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ’www.mersin.bel.tr’ ve ’Teksin’ uygulaması üzerinden detaylı bilgi alabileceklerini ve online başvuru yapabileceklerini söyledi.