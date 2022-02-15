Geleceğin bilim insanları atölyelerde yetişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi için sosyal faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla atölyenin ön bölümünde yer alan meydanda etkinlik düzenledi. Atölye öğrencileriyle Büyükşehir Belediyesinin farklı kreşlerinde eğitim alan çocukların ve ailelerin katıldığı etkinlikte, ahşap oymadan 3 boyutlu kalemle yazı yazmaya, robotların yarıştırılmasından el becerilerini artırıcı faaliyetlere kadar birçok farklı çalışma yapıldı.

NASA’da görevli Türk kadın mühendis çocuklara seslendi

Dolu dolu geçen etkinliğe NASA IT Merkezi Yöneticisi ve tek kadın Türk mühendis olan Pınar Moore görüntülü görüşmeyle katıldı. Dev ekrana yansıyan bağlantı sırasında çocuklarla sohbet ederek, deneyimlerini paylaşan Moore, çocukluk hayali olan NASA’da 2011 yılından bu yana çalıştığını söyledi. Moore, “Fizik, matematik, bilim dersleri en çok hoşuma giden konulardı. Uzun seneler o konulara ağırlık vererek, büyük bir zevkle eğitim aldım. Öğrenebileceğim her şeyi öğrendim. Ama tek bildiğim şey özellikle üniversite hayatımda çok çalışmış olmamdır” dedi.

NASA’dan iş teklifi geldiğinde çok mutlu olduğunu kaydeden Moore, “Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir yer. ‘Artık bu bana fırsat olur mu, olamaz mı?’ derken, NASA’dan bana iş teklifi geldi ve çok büyük bir heyecanla kabul ettim” diye konuştu.

“Birçok projemizi burada paylaştık”

Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi öğretmenlerinden Emre Aşkın ise etkinliğe çok sayıda öğrencinin katıldığını belirterek, “Birçok projemizi burada paylaştık. Etkinliğe 350’ye yakın öğrenci katıldı. Atölyemizde eğitim alan 50’ye yakın öğrenci projelerini katılan çocuklarla paylaştı” ifadelerini kullandı.