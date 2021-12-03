Geleceğe yön verecek fikirler ‘Tekno Toroslar’ ile filizlenecek

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesinin ‘Tekno Tonoslar’ projesi hayata geçiyor. Toroslar Belediye Meclisinde, belediyenin ödüllü projesi ‘Tekno Toroslar’ ile ilgili ‘Genç Dostu Şehirler’ projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin işbirliği protokolünün imzalanması için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ı kültür, sanat, spor, bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında ‘Tekno Toroslar’ projesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alan Başkan Yılmaz, gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayan ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesine yönelik projeler yapmaya devam ediyor.

Toroslar Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında, Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödül almaya hak kazanmış olan Tekno Toroslar Projesi ile ilgili Genç Dostu Şehirler Projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin işbirliği protokolünün imzalanması için Başkan Yılmaz’a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Yeni ufuklar için gençlerimize kapımız daima açık”

Gençlerin eğlenirken öğrenmelerini, dünyayı ve çevrelerini keşfetmelerini istediklerini belirten Yılmaz, “Gençlerimizin, bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, Türk Milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. İlçemize kazandıracağımız Tekno Toroslar projemiz, bu anlamda bizim için çok önemli. Çok yakın bir zamanda projemizi tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu projeyle geleceğe yön verecek fikirlerin Toroslar’da filizlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Meclis toplantısında, gündemin diğer maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, 2022 Ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar Belediyesinin 2022 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edildiği toplantıda, Toroslar Belediyesinin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması ve birlik meclisinde görev yapmak üzere Toroslar Belediyesi meclis üyeleri arasından 2 asil ve 1 yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili konu da görüşüldü. Asil üye olarak Atilla Parlak ve Salih Baysal, yedek üye olarak ise Muhammet Koç’un, birlik meclisinde görev yapması karara bağlandı.