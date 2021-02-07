banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek

Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Silifkeli kadınlar ve çocuklar için Gazi Çiftliğinde başlatılan 4 haftalık eğitimlerin üçüncüsünün gerçekleştirildiği bildirildi.

MERSİN 07.02.2021, 11:24
2
Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Silifkeli kadınlar ve çocuklar için Gazi Çiftliğinde başlatılan 4 haftalık eğitimlerin üçüncüsünün gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlere, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gülcan Yüksel de katıldı. Bilgilendirme sunumlarını Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Eylem Bozdoğan ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından gıda mühendisi Gülay Aksoy gerçekleştirdi.

“Bu bina Atatürk’ümüzden bize miras”

Bozdoğan, eğitim kapsamında yaptığı sunumda Gazi Çiftliğinin öneminden bahsetti. Çiftliğin Atatürk’ün mirası olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Burasının bizim için önemi, Atatürk’ümüzden bize miras kalması, kooperatifçilik temelinin burada atılmış olması. Gerçekten biz kooperatifçiliğe gönül vermiş kişiler için çok önemli. Burada bir de üreten kadınlar var. Buna gönüllü kadınlarımız var, ellerinden her iş geliyor ve bu kadınlarla beraber, Atamız’dan miras bu yerde çok şeyler yapabiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da kadınlara yönelik politikaları, destekleri çok fazla. Mersinden Kadın Kooperatifini kuralı yaklaşık 1 yılı geçtik. Kooperatifimizin şöyle bir artısı vardı, gönüllü olarak bir araya geldik. Finanstan tutun, gıda anlamındaki uzmanlığa, organik tarım yapan çiftçimizden tutun da iş kadınına hepimiz birbirimizin eksiklerini tamamlayan kişilerdik” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyeler ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile her geçen gün güçlendiğini ifade eden Bozdoğan, “Büyükşehir Belediyemizin böyle bir desteği olunca aslında büyük bir güç oluşturdu bu bizde. Biz de bu elimizdeki gücü 13 ilçeye yaymak amacındayız. Bu yüzden çok sık dolaşıyoruz. Bu yüzden kurulmadan önce dahi bu 13 ilçeyi kadın dairesi ile beraber tek tek gezdik. Kadınlarımızla tek tek tanıştık. O kadar güzel fikirler, projeler çıktı ki, aslında şu anda adım adım biz bu projeleri yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.

“Tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerekliliğini Atatürk ilk burada telaffuz ediyor”

Kooperatifler için işbirliği, dayanışma ve organize olmanın önemine dikkat çeken Bozdoğan, Türkiye’de Ulu Önder Atatürk ile beraber kooperatifçiliğin hız kazandığını vurguladı. Bozdoğan, “1936 yılında Silifke Atayurt’ta Tekir Çiftliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor. Kooperatif modelinin ve tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerekliliğini Atatürk ilk burada telaffuz ediyor. 1961 yılında ‘kooperatifçilik’ kelimesi anayasamıza giriyor” ifadelerini kullandı.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından gıda mühendisi Gülay Aksoy ise gıda ürünlerindeki yasal zorunlulukları anlatırken, üretim ve satış konusunda uyulması gereken koşullar hakkında da bilgi verdi. Aksoy, ayrıca gıda ürünleri konusundaki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini de ifade etti.

“Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, bu yıl Atayurt’ta kadınlarla birlikte Silifke’nin mis kokulu çileğinden reçel ve diğer ürünleri imal etmeyi planladıklarını, bunun için pazar payını ve üretim koşullarını en uygun biçimde belirlemek istediklerini söyledi. Seçer, “Strateji planımıza göre biz Mersin’in coğrafi işaretli ata tohumu ürünleri, endemik bitkileri üzerinden ilerleyerek şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz. Gelecek yıl burada çilekle ilgili üretimlerimizi yapacağız. Neden? Silifke çileği ile ünlü. Çok farklı ürünler üzerinden gidersek markalaşmaya gidemeyiz. Çilek ve türevi ürünler üzerinden gidersek markalaşma yoluna girdiğimiz takdirde diğer ürünlere de yol açmış olacağız” dedi.

Üretime katılan kadınlara pazarlama konusunda önerilerde bulunan Seçer, şunları söyledi:

“Kadınlarımız gerçekten çok emek veriyorlar, evlerinde üretim yapıyorlar. ‘Ben bu ürünümü pazarda mı satacağım, evimin önünde mi satacağım veya bunu hem pazarda hem de büyük marketlerde mi satacağım’ konusuna bir noktada karar vermesi gerekiyor. Kooperatifleşme bu noktada çok önemli oluyor. İşte bu konularda ne zaman arzu ederseniz Çaltıbozkır veya diğer kooperatifler, her konuda destek verebiliriz. Zaten Atayurt’ta kadınlarımızla çalışmamız artık daha çok hızlanacak. Şimdi zakkumlarla ilgili çalışma devam edecek ama mart ayının başından itibaren yazlık, mevsimlik ürünleri Atayurtlu kadınlarımızla birlikte yapacağız.”

Seçer, kadınların üretimlerini eğitimlerle desteklemesi gerektiğini ifade ederek, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak bu konuda da çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 23 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Chelsea 22 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16