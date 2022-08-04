Gazi Çiftliği, üretici kadınların hayallerini gerçekleştiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra faaliyete geçen Gazi Çiftliği, üretici kadınların hayallerine kavuşmasını sağlıyor. 3 çocuğu ile ayakta kalma mücadelesi veren 38 yaşındaki Ayşe Gug, Mersinden Kadın Kooperatifi için zakkum üretimi yaparak başlattığı mücadelesinde, Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okur Dönüm’ün girişimleri ile 3 tekerlekli motosiklet sahibi oldu.

Kültürel, sosyal ve daha birçok farklı konuda etkinliğe ev sahipliği yapan Gazi Çiftliği, üretici kadınlara da gelir kapısı oluyor. Bu kadınlardan birisi olan 3 çocuk annesi Ayşe Gug, daha önce yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için gelen GİŞKAD’ın kendisine hediye ettiği 3 tekerlekli motosiklete kavuştu. Duygu dolu anlarında yaşandığı teslim töreni sonrası süreç hakkında bilgi veren Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okur Dönüm, Gazi Çiftliği’nin kültür, sosyal ve birçok açıdan etkinlik yapılan bir yer olduğunu belirterek, “Burada hem tarihsel misyonu geleceğe taşımak açısından hem de kadın emeğini öne çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Çok yoğun ilgi var. Özellikle kadınlara, kadın çalışmasına ve emeğine değer verdiğimiz bir yer burası” dedi.

“Ayşe hayallerine burada kavuştu”

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ve arkadaşlarının çalışmalar hakkında bilgi almak için ziyaret ettikleri bir gün, kendilerine Ayşe Gug’u örnek verdiğini ifade eden Hatice Okur Dönüm, “Çünkü Ayşe 3 çocukla tek başına müthiş bir mücadele veren, hiç bahaneler üretmeyen bir kadınımızdı. Ama Ayşe’nin ekonomik şartları çok zordu. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Gazi Çiftliği’nin önünde stantlar kuruyor ve birçok kadına destek veriyoruz. Onlardan biriside Ayşe. Ayşe’ye Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak büyük destekler veriyoruz. Turlar geliyor, stant desteği veriyoruz ama Ayşe her şeye koşarak gelmeye çalışmasına rağmen, küçük çocuklarını evde yalnız bırakmak zorunda kalıyordu” diye konuştu.

Ayşe Gug’un Mersinden Kadın Kooperatifi’nin birçok çalışmasında, her etkinliğin her projenin içerisinde olduğunu belirten Dönüm, “Ayşe’nin kooperatife zakkum üretmekle başlayan bir hikayesi var. Zakkumdan elde ettiği gelir ile ehliyet aldı. Biz Ayşe’yle yola çıktıktan sonra önce özgüvenini yükselttik ve Ayşe zakkum projesinden gelen gelir ile kendine pamuk şeker yapabilmesi için bir makine almıştı. Akşamları düğün-nişanlara gidiyor ama 2 çocukla zorlanıyordu. Elektrikli bisikleti var, fakat çocukları evde bırakmak zorunda kalıyordu. Ayşe bununla ilgili hayal kuruyordu. ‘Şunu da yaparsam abla 3 tekerlekli bir motor alırsam, çocuklarımı da yanımda götürüp parkta bile pamuk şeker satabilirim’ diye hayali vardı. Bende o gün Mersin Kent Konseyi geldiğinde örnek olarak Ayşe’yi anlattım. Ayşe’nin hayallerini, nasıl mücadeleci bir kadın olduğunu anlattım. O toplantıda GİŞKAD Başkanı Mürüvvet Beydağ hanımda aramızdaymış. Ve Ayşe’nin hayali olan 3 tekerlekli, römorklu motoru hediye alıp geldiler” şeklinde konuştu.

“Benim için hayaldi, fakat gerçekleşti”

Hediye edilen 3 tekerlekli motosikleti ile artık daha güçlü olduğunu söyleyen Ayşe Gug ise hikayesinin Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in Gazi Çiftliği’nde yaptığı çalışmalarla başladığını söyledi. Kooperatif kurulduğunu öğrendikten sonra Hatice Okur Dönüm ile tanıştığını, toplantılara gittiğini anlatan Ayşe Gug, “Sonrasında zakkum ürettim, kooperatif satın aldı. Onun parasıyla ehliyet aldım. Babamla birlikte yaşıyorduk. Babam rahatsız olunca, hastaneye götür-gel derken o vefat etti. Ben ‘Evdeyim çalışamıyorum, ne yapabilirim’ diye düşünürken pamuk şeker yapmak aklıma geldi. Makinesini aldım. Düğünlere nişanlara gidip-geldim” dedi.

Hediye edilen motosiklet için minnettarlığını dile getiren Gug, "Şimdi çocuklarla hep beraber gideceğiz. Bu bizim için çok büyük bir hayaldi, bu gerçekleşince ilerisi için ne olur hiç bilemiyorum” ifadelerini kullandı.