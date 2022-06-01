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Gagauz Milli Tiyatrosu Mersin’de

Gagauz Milli Tiyatrosu’nun ‘Körlerin Dünyası’ isimli tiyatro oyunu, Mersinli seyircilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde sahnelenen oyun, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenlerin beğenisini kazandı.

MERSİN 01.06.2022, 14:23
Gagauz Milli Tiyatrosu Mersin’de

Gagauz Milli Tiyatrosu’nun ‘Körlerin Dünyası’ isimli tiyatro oyunu, Mersinli seyircilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde sahnelenen oyun, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenlerin beğenisini kazandı.

Nikolay Kolyada’nın yazıp, Denis Baburin’in rejisörlüğünü üstlendiği Körlerin Dünyası isimli drama oyunu Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelendi. Oyuna, Moldova Gagauz Özerk Cumhuriyeti Tanasoglu Devlet Tiyatrosu Müdürü Mihail Konstantinov, Gagauz Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Natalya Födorova, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ve çok sayıda sanatsever katıldı.

26 kişilik güçlü kadrosu ve farklı konusu ile izleyicilerin beğenisini kazanan oyunun kahramanı, içerisinde sadece körlerin olduğu ve efsanelerden duyduğu bir dünyada kendisini buluyor. Yabancıların asla kabul edilmediği körlerin dünyasını kabul etmek istemeyen oyunun kahramanı, asıl yaşam için tevazu, isyan, evrenin kaosu, aşk, sürgün ya da sessizlik arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.

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