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Forum Katlı Kavşağı ocak ayı sonunda hizmete açılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı süren Forum Katlı Kavşağı ve 4. Çevre Yolu başta olmak üzere kent merkezindeki birçok iş sahasında incelemelerde bulundu. Forum Katlı Kavşağı ile ilgili değerlendirme yapan Seçer, “Kaba inşaatının yüzde 60-65’lik kısmının tamamlandığını gördük. Herhangi bir olumsuzluk karşımıza çıkmaz ise hedefimiz tutacak ve Ocak ayının sonunda Mersinlilerin hizmetine açacağız” dedi.

MERSİN 21.12.2020, 10:01
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Forum Katlı Kavşağı ocak ayı sonunda hizmete açılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı süren Forum Katlı Kavşağı ve 4. Çevre Yolu başta olmak üzere kent merkezindeki birçok iş sahasında incelemelerde bulundu. Forum Katlı Kavşağı ile ilgili değerlendirme yapan Seçer, “Kaba inşaatının yüzde 60-65’lik kısmının tamamlandığını gördük. Herhangi bir olumsuzluk karşımıza çıkmaz ise hedefimiz tutacak ve Ocak ayının sonunda Mersinlilerin hizmetine açacağız” dedi.

4. Çevre Yolu açma sahasında yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “4. Çevre Yolu toplamında yeni inşaat sahamız 950 metre. 600 metre de Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ile İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısımda. Yani toplamda 1550 metrelik bir güzergah çalışmasına bu yıl içerisinde başladık. 2021 yılı içerisinde de bu güzergahı tamamlayacağız. 35 metre genişliğindeki bir yol çalışmamız burası. Bütün müştemilat ile ince ayrıntılarına kadar düzenlenmiş, hesaplanmış, kaldırımı, altyapısı, yürüme ve bisiklet yollarıyla bundan sonraki açacağımız bulvarlar arasında bir prototip niteliğinde” diye konuştu..

Yapımı süren Forum Katlı Kavşağı’na ilişkin olarak da Seçer, “Yapımı devam eden Forum Katlı Kavşağı’nda yine incelemeler yaptık. Kaba inşaatının yüzde 60-65’lik kısmının tamamlandığını gördük. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Ocak ayı sonuna bitirmeyi hedeflediğimiz bir çalışma. Herhangi bir olumsuzluk karşımıza çıkmaz ise hedefimiz tutacak ve Ocak ayının sonunda Mersinlilerin hizmetine açacağız” şeklinde konuştu.

"Metro inşaatını da başlatmak istiyoruz"

Sokağa çıkma yasaklarında da Mersin’e değer katmak adına hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Seçer, "Zaman bizim için önemli ve değerli. Mersin’in hizmete çok ihtiyacı var. Önemli yatırımlara ihtiyacı var. Onun için zaman değerli. İşimizi ciddi yapmak zorundayız. Planlı, programlı yapmak zorundayız. Zamanı iyi kullanmak zorundayız. Bu sebeple Mersin Büyükşehir Belediyesi, başkanından tüm çalışanlarına kadar 7/24, hafta sonu tatili, kışı, yazı, yağmuru, fırtınası dikkate alınmadan sahalarda çalışan bir çalışma ekibi. Çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. Pandeminin getirdiği bir takım sıkıntılar yaşadık. Bazı programlarımızı, projelerimizi ertelemek zorunda kaldık. Pandeminin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için vatandaşlarımıza yardım eli uzatmamız gerekiyordu. Dikkatimizi oraya doğru yönelttik. Şimdi bir taraftan pandemi ile mücadele süreci içerisinde yine vatandaşlarımıza yardımcı olmak için her türlü imkanımızı seferber ettik ama diğer taraftan da hayat devam ediyor. Yatırım yapmamız gerekiyor. Yola, altyapı, üstyapı çalışmalarına ihtiyacımız var. Mersin’de hemşerilerimize raylı sistem sözü verdik. Yeraltı raylı sistemimizde 13.4 kilometrelik uzunluğundaki ilk etabının ön yeterlilik ihalesi sona erdi. 29 Ocak’ta da artık bu firmalar ihale ile yarışacaklar. Umut ediyorum kısa süre içerisinde ihaleleri de sonuçlandırıp metro inşaatını da başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşleri de değerlendiren Seçer, “Vatandaş ile bir gönül bağı kurabilmişseniz, vatandaşlar bu tavrı size gösteriyorsa, sevgi ile hürmet ile yaklaşıyorsa, bu bizim için dünyanın malına değer bir durumdur. Zaten değerli, kaliteli; vatandaşı için, ülkesi için çalışan her siyasetçi sadece bunun için çalışır. Vatandaşın sevgisini kazanmak için, hürmetini kazanmak için, onun hayır duasını almak için çalışır. Biz de onun için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Seçer, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde şampiyonluk yolunda ilerleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Konya Anka Gençlik ve Spor Kulübü ile olan karşılaşmasını da takip etti. Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de izledi. Başkan Seçer’in her iki takım sporcularına başarılar dilediği mücadeleyi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 25-19, 25-16 ve 25-14’lük setlerle 3-0 kazandı.
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