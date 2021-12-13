Mersin’de fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür yardımcıları, İl Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri ile 147 fahri trafik müfettişi katıldı.

Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, Mersin ilinde görev yapan fahri trafik müfettişlerine ait istatistiki bilgiler, fahri trafik müfettişlerinin görevini yerine getirirken görülen aksaklıklar ve gerekli bilgilendirmeler yapılarak, görüş, öneri ve taleplerle alakalı karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı.